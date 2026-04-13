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Maria de la Salut sopla los 100 años de su vecina Maria Munar Oliver

En nombre de todo el pueblo, el alcalde le ha hecho entrega de una estatuilla de una payesa, un obsequio que la centenaria ha recibido con emoción.

La centenaria.

La centenaria. / Biel Bergas

Biel Bergas

Maria de la Salut

Madò Maria Munar Oliver cumplió 100 años el pasado sábado, 11 de abril. Se la conoce como Maria Morro ya que este era el apellido de su marido fallecido hace ocho años. Goza de buena salud y tiene la mente muy clara, pero hace poco menos de un año que se desplaza en silla de ruedas porque las piernas ya le flaquean.

La centenaria con sus nietos, Jaume y Josep.

La centenaria con sus nietos, Jaume y Josep. / Biel Bergas

Maria tiene cuatro hijos: Toni, Maria, Jaume y Pedro; siete nietos y cuatro bisnietos. La familia, vecinos (en especial de S’Arraval donde reside) y amigos le ofrecieron una fiesta-homenaje con un generoso refrigerio que resultó muy concurrida. La agasajada agradeció la presencia de tanto público y tuvo palabras para todos. El alcalde, Jaume Ferriol Martí, le hizo entrega, en nombre de todo el pueblo, de una estatuilla que representaba una payesa que Maria agradeció emocionada.

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