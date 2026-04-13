Inaugurada la nueva escoleta de Na Penyal en Cala Millor

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha inaugurado este lunes la nueva escoleta de 0 a 3 años ubicada en el edificio anexo del CEIP Na Penyal, en Cala Millor. El centro, que entró en funcionamiento al inicio del presente curso escolar, ofrece un total de 74 plazas distribuidas en seis aulas: dos para bebés, dos para niños de 1 a 2 años y dos para el tramo de 2 a 3 años.

La construcción de la nueva escoleta ha sido posible gracias a una aportación de 932.400 euros por parte de la Conselleria de Educación y Universidades, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR-Next Generation). Además de la inversión en las instalaciones, la Conselleria ha asumido la gestión directa del centro, integrándolo en la red pública de escoletas.

Este nuevo equipamiento también se beneficia del programa de gratuidad de la etapa de 0 a 3 años impulsado por el Govern, lo que permite a las familias acceder a este servicio sin coste y refuerza la oferta educativa del municipio.

Con esta actuación se da respuesta a una antigua reivindicación del municipio, como era la ampliación de la oferta educativa en el entorno de Na Penyal.

En este sentido, el conseller de Educación y Universidades ha anunciado el inicio de un nuevo proyecto para la construcción de otro edificio, junto al actual, que albergará la enseñanza de 3 a 6 años y un comedor escolar que sustituirá al actual módulo provisional.

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Por su parte, el alcalde de Son Servera, Jaume Servera, ha destacado que, con la ejecución de este último proyecto, todos los edificios quedarán integrados dentro de un mismo recinto. De este modo, el municipio podrá paliar la necesidad de plazas escolares ante el aumento de población registrado en los últimos años.