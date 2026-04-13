Finalizan las obras de reforma y ampliación del colegio de Son Carrió

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado hoy el CEIP Sant Miquel de Son Carrió, en Sant Llorenç des Cardassar, donde, por primera vez tras las obras de reforma y ampliación del centro, los alumnos han podido abandonar las aulas modulares para volver a las modernas instalaciones.

La actuación ha consistido en la construcción de un edificio de educación primaria de una línea con seis unidades, además de cocina-comedor, gimnasio, dos salas polivalentes y biblioteca, distribuidos entre el edificio existente y la nueva ampliación. El edificio actual, que ha sido rehabilitado, acoge la administración, un aula polivalente y la biblioteca.

Imagen de una de las aulas del centro educativo. / Biel Capó

El centro dispone ahora de una superficie de 1.764 metros cuadrados y de una capacidad para 225 alumnos (75 de educación infantil y 150 de educación primaria), además de 7 plazas escolares en el aula UECCO. El coste total de las obras asciende a 3,5 millones de euros, procedentes del fondo del Factor de Insularidad.

El conseller Vera ha destacado el esfuerzo realizado para que, durante las vacaciones de Pascua, se pudiera trasladar a los alumnos desde los barracones al nuevo centro, atendiendo a una demanda del personal docente, que solicitaba que este cambio se llevara a cabo durante el presente curso, pese al retraso de cuatro meses que han sufrido las obras.

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El colegio Sant Miquel ha sido reformado de forma integral. / Biel Capó

Por su parte, el alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler, se ha mostrado muy satisfecho, no solo con esta inauguración, sino también con las obras de reforma del resto de centros del municipio, que suman un total de cinco. Con la puesta en funcionamiento de las nuevas aulas, se da respuesta a una antigua demanda que, en sus inicios, tampoco estuvo exenta de polémica, ya que un amplio sector de vecinos de Son Carrió se mostraba en desacuerdo con la reforma integral y ampliación del pequeño centro al considerarla desproporcionada para el núcleo poblacional.