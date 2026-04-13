El artista Gustavo Peñalver presenta la reedición del libro de poemas 'S'oliloquios fosforescentes' en su 87 cumpleaños

El artista 'gabellí' Gustavo Peñalver celebró el sábado su 87 cumpleaños con la presentación de una cuidada reedición de Soliloquios fosforescentes, una obra publicada originalmente en 1986 y convertida hoy en una pieza de coleccionista. La nueva edición, firmada y numerada en 400 ejemplares, recupera la vertiente más poética del artista a través de un volumen que reúne nueve poemas y ocho serigrafías.

La publicación incorpora, además del castellano original, versiones en catalán, inglés y alemán, y rescata una etapa especialmente significativa de Gustavo durante su estancia en Berlín, cuando trabajaba en la Casa de Cultura de Bethanien. En aquellas obras, marcadas por la melancolía hacia su tierra, destacan los tonos dorados, plateados y fosforescentes, así como un fuerte simbolismo y un lirismo muy personal.

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La reedición ha sido impulsada con la colaboración de Documenta Balear e Impremta LEO, con el apoyo de la Associació Cultural Cap Vermell, que ha querido poner en valor una faceta menos conocida del autor. La entidad ha subrayado, además, tanto la relevancia artística de Gustavo como su compromiso humano y social, ya reconocido con el Premi Cap Vermell en 2012.