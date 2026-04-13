Andratx instalará casi 7.000 nuevos contadores digitales de agua para combatir fugas

Andratx sustituirá todos los contadores de agua potable del municipio por equipos digitales de última generación que facilitan la detección de fugas y permiten realizar una estimación más ajustada del consumo realizado. En total, se instalarán 6.864 contadores, gracias a una inversión de algo más de un millón de euros, procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El plan de modernización fue presentado este lunes en Andratx por el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, a quien acompañaron la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, y el teniente de alcalde Joan Forteza.

"Esta actuación sitúa a Andratx a la vanguardia en la gestión inteligente del agua, un recurso que debemos gestionar con la máxima eficiencia”, declaró Calafat, quien sostuvo que “la digitalización es una herramienta clave para mejorar el control de la red, reducir pérdidas y garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía”.

El proyecto, según informó la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, prevé la sustitución integral del parque de contadores de agua potable del municipio por equipos digitales de última generación, con el objetivo de modernizar la gestión de los recursos hídricos. Los nuevos contadores, informó el Ejecutivo auontómico, permitirán la telelectura automática y en tiempo real mediante tecnología NB-IoT.

Acto institucional de este lunes para presentar el plan de digitalización de contadores / DM

Desde el Govern se incidió en la idea de que la sustitución de los antiguos contadores conllevará varias ventajas. Entre ellas, destacó que permitirán la detección "casi inmediata de fugas en la red, lo que contribuirá a reducir significativamente la llamada agua no contabilizada".

La Conselleria confió también en que, al mejorar la precisión de la medición, se fomentará "un consumo más responsable y eficiente", un aspecto especialmente necesario con los episodios de sequía que viene sufriendo la isla en los últimos años.

Igualmente, apuntó la idea de que la ciudadanía se verá beneficiada, ya que desaparecerán las lecturas manuales de los contadores, evitando complicaciones para los usuarios y garantizando una facturación "más ajustada al consumo real".

Además, el sistema incorporará una plataforma de gestión avanzada que permitirá el monitorización continua de la red las 24 horas del día.

Punto de vista municipal

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, la alcaldesa Gonzalvo celebró esta inversión y remarcó que "supone un paso adelante fundamental para Andratx". "Nos permitirá mejorar la eficiencia en la gestión del agua y avanzar hacia un modelo más sostenible y responsable. La incorporación de tecnología de telelectura nos ayudará a detectar incidencias con mayor rapidez, optimizar los recursos y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía", argumentó.

Esta iniciativa forma parte de la convocatoria del Plan Anual de Impulso al Turismo Sostenible (ITS) Ordinario 2024-2025 y se enmarca en las políticas del Govern para modernizar las infraestructuras hídricas de Balears.

El mes pasado, el Ejecutivo autonómico ya anunció que invertirá 7,8 millones de euros procedentes de los fondos de ITS en la mejora, modernización y refuerzo de las infraestructuras hidráulicas de la comarca del Raiguer.