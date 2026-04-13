Alcúdia renueva las seis torres de vigilancia 112 de las playas del municipio

El Ayuntamiento de Alcúdia ha renovado las 6 torres de vigilancia 112 de las playas del municipio con el objetivo de "reforzar la seguridad y mejorar el servicio de vigilancia y socorrismo", según destacó el Consistorio en un comunicado.

Las nuevas torres sustituyen a las anteriores y "permiten una mayor visibilidad de la zona de baño, una actuación más rápida ante cualquier incidencia y una información más clara en la playa mediante megafonía y sistema de banderas sobre las condiciones del mar", señaló la administración municipal.

Torre de vigilancia en Alcúdia / DM

Además, incorporan mejoras en las condiciones de trabajo del personal socorrista, como acceso lateral con rampa antideslizante, protección perimetral, pavimento adaptado al entorno de playa y materiales resistentes al ambiente marino y a las inclemencias del tiempo.

Impacto visual reducido

Las estructuras han sido diseñadas para adaptarse al entorno litoral con un impacto visual reducido, con sistemas que permiten su montaje y desmontaje sin necesidad de obra civil ni afectación permanente sobre la playa, según comunicó el Ayuntamiento.