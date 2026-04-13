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Litoral

Alcúdia renueva las seis torres de vigilancia 112 de las playas del municipio

Las estructuras han sido diseñadas para adaptarse al entorno litoral con un impacto visual reducido, según destaca el Ayuntamiento

Nuevas torres de vigilancia en Alcúdia

Nuevas torres de vigilancia en Alcúdia / DM

Redacción Part Forana

El Ayuntamiento de Alcúdia ha renovado las 6 torres de vigilancia 112 de las playas del municipio con el objetivo de "reforzar la seguridad y mejorar el servicio de vigilancia y socorrismo", según destacó el Consistorio en un comunicado.

Las nuevas torres sustituyen a las anteriores y "permiten una mayor visibilidad de la zona de baño, una actuación más rápida ante cualquier incidencia y una información más clara en la playa mediante megafonía y sistema de banderas sobre las condiciones del mar", señaló la administración municipal.

Torre de vigilancia en Alcúdia

Torre de vigilancia en Alcúdia / DM

Además, incorporan mejoras en las condiciones de trabajo del personal socorrista, como acceso lateral con rampa antideslizante, protección perimetral, pavimento adaptado al entorno de playa y materiales resistentes al ambiente marino y a las inclemencias del tiempo.

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Impacto visual reducido

Las estructuras han sido diseñadas para adaptarse al entorno litoral con un impacto visual reducido, con sistemas que permiten su montaje y desmontaje sin necesidad de obra civil ni afectación permanente sobre la playa, según comunicó el Ayuntamiento.

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