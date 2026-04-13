Acordonado el edificio del ayuntamiento de Sóller por peligro de desprendimientos en el voladizo

El edificio del ayuntamiento de Sóller permanece acordonado desde el sábado por la noche por el peligro de desprendimiento en el voladizo. La Policía Local instaló cinta alrededor del edificio para evitar que la eventual caída de cascotes pueda provocar daños a los viandantes.

El precinto se materializó el sábado después de que un arquitecto alertara a la Policía del supuesto mal estado del voladizo de madera situado a cinco pisos de altura. De inmediato los agentes instalaron cinta después de que un arquitecto municipal observara que en algunos puntos del alero se observaban desconchones en el revestimiento y algunas fisuras. Este lunes los arquitectos municipales han realizado otra inspección más profunda y han acordado instalar una malla provisional que evitará la caída de cascotes a la vía pública.

Según explicaron fuentes técnicas del ayuntamiento de Sóller, la estructura del alero se encuentra en buen estado “y no peligra”, aunque reconocieron que se han producido algunos desconchones y grietas en el enfoscado de la fachada. Por este motivo “se instalará una red de protección para sacar el peligro”.

El voladizo de madera ubicado en lo alto del edificio presenta mal estado de conservación. / J. Mora

Además de instalar la red de protección, los servicios técnicos elaborarán un proyecto para restaurar a fondo el voladizo del edificio, construido con madera tallada y que apenas ha tenido tratamiento en los últimos años.

Por su parte, el concejal de infraestructuras, Carlos Darder, apuntó que algunos de los desperfectos que presenta esta parte del edificio “llevan años así”, aunque se mostró partidario de que preventivamente se acordonara todo el edificio.

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El edificio del ayuntamiento de Sóller fue inaugurado el 24 de agosto de 1978 tras más de tres lustros de obras, interrupciones y pleitos.