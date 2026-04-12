Un ‘solleric’ propone redefinir el monumento a los Caídos
El anteproyecto plantea conservar parte del monolito e incorporar figuras tradicionales en Sóller
El maestro de obras jubilado Joan Lladó Llompart ha presentado una propuesta alternativa para dar un nuevo significado al antiguo monumento a los Caídos de la plaza de España de Sóller, despojado hace algunos años de su simbología franquista en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
A juicio de Lladó, desde entonces el conjunto ha quedado incompleto, con una apariencia que recuerda a una alegoría funeraria, cuando podría reconvertirse en una escultura que diese la bienvenida a Sóller a todas las personas que llegan en tren.
Fue en octubre de 2024 cuando trasladó su iniciativa al alcalde, Miquel Nadal, y a la concejala de Cultura, Antònia Frau. Sin embargo, asegura que hasta la fecha no ha obtenido respuesta, motivo por el que ha acudido a la prensa con la intención de dar impulso público a su idea.
El anteproyecto plantea eliminar algunos elementos del monumento, que, según explica, “dan un aspecto funerario a todo el conjunto”. Su propuesta pasa por conservar la estructura central a modo de monolito, manteniendo los dos leones rampantes y el sol del escudo de Sóller en los laterales y en la parte superior el topónimo “Sóller”.
La intervención se completaría con dos figuras humanas —un niño y una niña vestidos de payés— y con la recuperación de los antiguos estanques. Lladó lamenta que en su día se optara por vaciarlos, rellenarlos de tierra y plantar dos olivos que, según señala, no prosperan al encontrarse bajo la sombra de los plataneros.
Una propuesta sin carga política
Lladó insiste en que la propuesta que actualmente tiene el Ayuntamiento sobre la mesa “no tiene ninguna connotación política ni religiosa”. Define su proyecto como una “idea inicial” y se muestra abierto a introducir cambios en las proporciones, la disposición de los elementos o los materiales elegidos. En este sentido, apunta que “los leones y las figuras de payés podrían ser de piedra, pero también de hierro o de bronce, según el presupuesto que se le quiera destinar”.
El monumento data de 1939 y fue una de las primeras creaciones del reconocido arquitecto Gabriel Alomar. Se levantó en memoria de los soldados franquistas fallecidos durante la Guerra Civil y, durante la dictadura, fue uno de los espacios elegidos para los homenajes al régimen instaurado por Francisco Franco.
Entre 2016 y 2017, el Ayuntamiento retiró diversos elementos del conjunto, como la cruz que coronaba el monumento, la inscripción dedicada a “los caídos por Dios y por España” y también el escudo preconstitucional de España.
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