La lluvia no frena el Diumenge de l’Àngel en Binissalem y Alaró

Binissalem y Alaró han sido de los pocos pueblos que han desafiado el mal tiempo y han celebrado el Diumenge de l’Àngel. En Binissalem, a pesar de que estaba previsto que se celebrase, como es tradición, en la zona de ca n’Arabí, el mal tiempo ha obligado a celebrar el “pancaritat” en la plaza cubierta de la antigua escuela graduada. Aún así, ello no ha restado las ganas de celebración y la asistencia ha sido más que notable.

La asociación de la Tercera Edad ha cocinado una paella para 260 personas, y la asociación de la “Segona Edat Endavant” ha preparado unos “fideus de caseta” para 80 personas. Previamente a la comida, el Grup d’esplai Binitrui había dispuesto un punto de venta de vermuts; mientras, el grupo de animación infantil Clementines Uep! Ha hecho bailar a niños y padres con sus canciones. El programa de actividades ha incluido, por la tarde, una sesión de “ball en línia”. Cabe recordar que la primera edición de esta popular celebración del Diumenge de l’Àngel, en la zona de ca n’Arabí, se llevó a cabo en 1983.

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Cancelaciones

En Alaró, también han celebrado la diada de l’àngel con una misa, actividades y una deliciosa paella. En cambio, Lloret ha pospuesto la celebración al 26 de abril. Inca o sa Cabeneta tampoco ha celebrado sus pancaritats debido a las malas condiciones meteorológicas. En el Santuari de Gràcia, el Ayuntamiento de Llucmajor ha alertado de que no se subiera a pie debido a las malas inclemencias meteorológicas, pese a todo, sí se ha podido celebrar la misa del pancaritat.

Los 'castellers', durante su actuación en la iglesia del Convent. / Plomer Crespí