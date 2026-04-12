El investigador Antoni Tugores: «He escrito un libro de memoria frente a la desmemoria que algunos quieren imponer»

El colaborador de este periódico Antoni Tugores acaba de publicar la investigación ‘Son Coletes: història de la mort a Manacor’, una obra que abarca desde la peste de 1820 hasta la represión durante la Guerra Civil. La presentación del libro tendrá lugar el 17 de abril, a las 19 horas, en la Escola Municipal de Mallorquí.

Antoni Tugores posa en el cementerio de Son Coletes para esta entrevista. / Guillem Bosch

¿Qué encontrará el lector en este libro?

Este libro recorre la historia de la muerte y de los entierros en Manacor. Son Coletes es el epicentro de esta historia, como también fue el epicentro de la represión en Mallorca. Son Coletes es el centro de atención en el siglo XIX, cuando tiene lugar la peste y se crea este pequeño cementerio. En aquellos momentos era un cementerio natural, media cuarterada de tierra, y se empezó a enterrar a toda la gente que antes se enterraba en las iglesias. A partir de 1835 se abandona Son Coletes y se recupera en 1936 como un sitio de represión masiva. En este sentido, se puede decir que se convierte en un auténtico lugar de exterminio. El libro se centra en este aspecto de centro de represión y en las excavaciones que se llevaron a cabo desde el año 2020 hasta 2023 por parte de Atics y Aranzadi. También hay una pequeña biografía de todas las personas que se han podido identificar a raíz de las excavaciones.

El nuevo libro de Antoni Tugores. / DM

¿Con qué objetivo ha hecho este estudio?

El objetivo siempre es que quede constancia de unos hechos de nuestra propia historia. Todo empezó cuando hace unos años en la Escola de Mallorquí organizó el ciclo Morir quan cal y me encargaron una charla sobre los cementerios. Ya tenía mucho material pero aproveché para ponerme al día, volví a los archivos municipales e intenté reconstruir la historia que parte de la prehistoria hasta ahora, de cómo eran los entierros en Manacor antes de Cristo y de qué manera durante la edad Media todos los difuntos se enterraban en la iglesia o en su entorno. En Manacor, a pesar de las disposiciones reales de Carlos III y Carlos IV de enterrar fuera de las iglesias y fuera del pueblo por razones sanitarias, nunca se hizo caso. Fue necesario que hubiera una peste en 1820 para que se creara un cementerio a dos kilómetros del centro de Manacor, donde llevar a los apestados. La realidad fue que solo hubo una persona afectada por la peste, que venía de Son Servera, y la persona que la atendía. Los dos murieron de peste, pero no fueron enterrados en Son Coletes. Se sabe que la casa fue quemada e ignoro si ellos estaban dentro; hay distintas versiones. Pero como ya había aquel terreno, empezaron a enterrar sistemáticamente en Son Coletes desde 1820 hasta 1835, con pequeños intervalos, porque cuando la vigilancia aflojaba volvían a enterrar en las iglesias. A partir de 1835 se crea otro cementerio mucho más grande que Son Coletes, que está en Manacor, y que es donde actualmente se encuentran el parque municipal, la policía o el teatro. Era el Antic Jardí del Rector. Se entierra allí hasta que en 1953 Son Coletes se abre como cementerio, pero totalmente reformado. Entre medias sucedió algo muy importante: la represión de 1936, donde Son Coletes tuvo un protagonismo enorme, aunque la gente no era consciente de lo que sucedía allí. Cuando se decide convertir Son Coletes en cementerio municipal, se tuvo que excavar para crear las criptas subterráneas. Aunque todas estas criptas no se han podido excavar, se han hallado 129 cuerpos, parciales o totales, y se ha convertido en el centro de represión más importante de Mallorca. Si se han encontrado 129 cuerpos solo habiendo podido excavar una parte del antiguo cementerio, no sé qué se habría encontrado.

¿Por qué se derramó tanta sangre en Manacor?

Es muy difícil decir el por qué. Hay un factor importante que es la proximidad del frente. La proximidad del frente hace que se convierta en un lugar de exterminio rápido por parte del quintocolumnismo pero cuando reembarca la expedición de Bayo se continua matando igual o, incluso, más, sobre todo, hasta enero de 1937, que es cuando coge mayor protagonismo el cementerio de Porreres. Un hecho que destacaría es que se puede decir que Son Coletes es el cementerio de las mujeres. Si vamos a buscar todas las mujeres desaparecidas en Mallorca creo que son 17 en total y 15 han aparecido en Manacor. En este sentido, no hay duda de que es el cementerio de las mujeres. Faltan por identificar las cinco milicianas enfermeras pero se encontró en las excavaciones de Son Coletes un grupo de 4 mujeres que está seccionada por una pared, posiblemente sean las cinco juntas, lo que aún no se ha podido identificar por el ADN por lo que dice Almudena García-Rubio, que es la directora de Aranzadi, estaban en muy mal estado debido a la humedad.

¿Son Coletes ha pasado de ser un escenario de violencia, represión y olvido a un lugar de memoria, reparación y dignificación?

Sí, sí. No hay duda. Desde 1984, cuando un grupo de personas mayores que habían vivido la guerra empezaron a organizar actos de homenaje, y de los que queda constancia por la placa que se instaló en 1985, no se ha dejado de celebrar un acto de recuerdo y homenaje a las personas que murieron durante la Guerra Civil. En el otro cementerio también murió gente, pero no quedan los restos porque los quemaron. El libro trata, en conjunto, de lo que han significado los cementerios en Manacor. Hubo incluso un tercer cementerio, que era el de la gente no católica, libres pensadores y republicanos que morían fuera de la Iglesia.

Este libro llega cuando Baleares ha derrogado la Ley de la Memoria…

El libro es un libro de memoria que va contra la desmemoria que algunos pretenden implantar y querrían que se olvidaran todos estos hechos. Yo creo que no se deberían olvidar, es un libro contra el olvido.

Antoni Tugores posa en el cementerio de Son Coletes para esta entrevista. / Guillem Bosch

¿Esta investigación acaba con las suposiciones y aporta un conjunto de certezas?

Hay muchos temas que están documentados desde el momento en que se han hecho las excavaciones, donde ha quedado muy claro lo que había en el subsuelo de este cementerio. Ahora ya tenemos muchas certezas; antes no sabíamos dónde estaba Aurora Picornell. Había muchas teorías conspiratorias y se podía decir que todo era mentira, pero ahora tenemos certezas muy claras. Luego podemos hacer hipótesis sobre cómo llegaron a Son Coletes y sobre si habría más víctimas, porque no se ha podido abarcar todo el cementerio.

"Ha sido una gran sorpresa todo lo que se ha hallado en Son Coletes"

A la hora de escribir este libro, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?

Para mi ha sido una gran sorpresa todo lo que se ha hallado en Son Coletes. Era de las personas que pensaba que no se encontraría nada porque era una cosa que me habían repetido muchas veces. «No encontrarán nada» o «lo limpiaron a fondo» eran frases muy repetidas. Y si uno se para a pensarlo, para hacer las criptas subterráneas, era necesario excavar y me constaba que había un conjunto de personas que habían trabajado en Son Coletes per fer net. Tengo los nombres de las personas que se llevaban los sacos llenos de huesos y los trasladaban a la osera del otro cementerio. Mucha gente decía que habían limpiado los huesos para construir el nuevo cementerio pero hubo un hecho que fue definitivo. En 2018 los técnicos de Aranzadi hicieron una prospección y no encontraron víctimas de 1936 pero sí hallaron entierros de 1820, por lo tanto, la limpieza total no había ocurrido y sabíamos que podíamos hallar restos. Con las excavaciones lo primero que encontraron fueron dos mujeres desaparecidas de Manacor y a partir de aquí los arqueólogos y las personas que vivíamos con mucho interés estas exhumaciones tuvimos esperanzas. En ningún momento llegué a pensar que se hallaría la cantidad de personas que se han encontrado, de las que hay 16 identificadas. Es un éxito enorme de las tres campañas de excavaciones en Son Coletes.

¿Este estudio da voz a quienes quisieron silenciar?

Da un poco de voz. Es imposible dar voz a tanta gente que quisieron silenciar.

¿Qué recuerdos o sensaciones le despierta el nombre de Son Coletes?

Actualmente me viene a la cabeza un lugar de represión y muerte. De muerte lo es actualmente porque es el cementerio municipal y es donde se entierra pero es imposible no pensar que Son Coletes fue un sitio de entierros masivos en 1936 y donde se han encontrado gente de muchos pueblos de Mallorca.

En el estudio explica como fue la relación de los 'manacorins' con la muerte a lo largo de la historia, ¿cómo lo resumiría?

Es una relación muy vinculada a la religión católica y se mantiene así hasta bien entrado el siglo XIX, cuando empezó a haber un republicanismo en Manacor y cierto laicismo. Hasta ese momento, lo que la gente pretendía era ser enterrada cerca o dentro de las iglesias. A partir de ahí, hubo un pequeño sector que obligó a habilitar un cementerio laico, que se creó en 1884.

"Una de las cosas más importantes es haber encontrado los cuerpos de Aurora Picornell y las Rotges del Molinar, un hecho totalmente inesperado"

¿Alguna anécdota a destacar del libro?

Una de las cosas más importantes es haber encontrado los cuerpos de Aurora Picornell y las Rotges del Molinar, un hecho totalmente inesperado. No había ninguna tesis en Mallorca que apuntara que estas mujeres pudieran estar enterradas en Manacor. En este sentido, es un hecho a destacar. Todo indicaba que estaba en Porreres, pero es verdad que allí se han encontrado muchos cuerpos pero ninguna mujer. En cambio, en Son Coletes desde el primer momento se encontraron mujeres y las que faltan por descubrir puede ser que estén en Son Coletes. Una seguro que no, Pilar Sánchez, ya que se sabe que fue asesinada en Sencelles y las dos que faltan fueron asesinadas en Manacor. Hemos tenido mucha suerte de encontrar tantas mujeres.

¿Hace falta un lugar de recuerdo en Son Coletes tras estas excavaciones?

Sí. Debería haber un motivo de recuerdo en los sitios donde se han hallado los cuerpos. Se podrían hacer unas placas de recuerdo pero vivimos unos tiempos difíciles que lo hace inviable. Pero si hay voluntad por parte del Ayunamiento de Manacor que actualmente la hay, se podría hacer. Serían unas simples placas para recordar lo que sucedió. n