La asociación Al Rum reclama a Madrid avances para preservar el Castell d’Alaró
La entidad recuerda al secretario de Estado los compromisos asumidos en verano y lamenta que todavía siga sin noticias
Al Rum ha remitido una carta al secretario de Estado del Ministerio de Cultura, Jordi Martí, para pedirle en qué grado de cumplimiento se encuentran los compromisos que asumió ante representantes de la asociación para preservar el Castell d’Alaró. El 15 de julio de 2025, el alto cargo ministerial se reunió con los miembros de Al Rum Gabriel Campins, Andreu Mateu y Joan Riera. En el encuentro informal, celebrado en Alaró, también participaron el diputado nacional Vicenç Vidal, el expresidente de la Fundació del Castell Mateu Marcús y representantes de Més per Mallorca como Adolfo Collado. Ahora, en la carta remitida, se le recuerdan los anuncios que dejó en el pueblo: “»Durante la reunión nos comunicó dos compromisos por parte del Ministerio. El primero fue coordinarse con el Consell de Mallorca para realizar aportaciones económicas destinadas a invertir en la preservación del Castell y procedentes del denominado dos por ciento cultural. El segundo, trabajar para averiguar los límites de la propiedad pública de las murallas, un asunto burocrático que, desde hace al menos cinco años, ha supuesto un obstáculo para transferir la gestión del monumento al Consell».
La misiva continúa recordando que han pasado nueve meses sin que tengan noticia alguna sobre ambas cuestiones. «Desconocemos si se han producido conversaciones con el Consell para actuar conjuntamente sobre las murallas, programar una restauración y ejecutar los trabajos que pongan fin al deterioro de este enclave histórico. Tampoco sabemos nada de las gestiones desarrolladas por el Ministerio dirigidas a fijar los límites, ya sea por vía administrativa o judicial, de su propiedad. En este sentido, nos preocupa que esta indefinición suponga un obstáculo si, tal como ha anunciado, el Govern ejecuta la expropiación de la finca con la que limita el Castell».
Preocupación
El escrito expresa la creciente preocupación por la situación del yacimiento, que es Bien de Interés Cultural desde 1931 y propiedad estatal. “Nos inquieta, y mucho, la pérdida patrimonial que supondría el colapso parcial o global del Castillo —se advierte—. Nos sorprende, asimismo, que la maquinaria administrativa de todo un Ministerio sea incapaz de determinar los límites de una de sus propiedades o establecer un procedimiento para traspasarla a una institución que, con una mayoría de izquierdas hace unos años y ahora con una de derechas, se ha mostrado dispuesta a afrontar un plan de restauración”. Asimismo, instan al Ministerio a tomar la iniciativa para «preservar este BIC de Alaró».
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