Unas 300 personas rinden homenaje en Son Coletes a las víctimas del fascismo y rechazan la derogación de la Ley de Memoria

El cementerio de Son Coletes de Manacor ha acogido este domingo el acto central de homenaje a las víctimas del fascismo en el municipio. Pese a la lluvia, unas 300 personas han participado en la convocatoria organizada por el Comité de Son Coletes, muchas de ellas con un clavel rojo en la mano, en un homenaje que coincide con el noventa aniversario del inicio de la represión de la Guerra Civil. El acto ha vuelto a reivindicar la necesidad de preservar la memoria de quienes murieron por defender la libertad, el Estado de derecho y sus ideales. El acto ha estado marcado por una dura crítica a la decisión del Govern de derogar la Ley de Memoria Democrática.

Cabe incidir en que el Comité de Son Coletes lleva más de 40 años reuniéndose en el cementerio municipal de Manacor “para recordar, tener presente y no olvidar lo que traen las guerras”. “La humanidad debe reflexionar y evitar que los conflictos bélicos continúen manchando de sangre la tierra de nuestro planeta; la gente quiere vivir en paz y no debemos desfallecer en la lucha para que así sea”, han reivindicado, antes de dar paso a la actuación de Al-Mayurka, que ha interpretado la canción No ens fareu callar.

A lo largo del acto, la entidad ha subrayado que todavía quedan “muchos fragmentos de aquella herida sin cicatrizar” y ha puesto en valor el camino recorrido durante las últimas cuatro décadas, desde los primeros homenajes celebrados en el cementerio tras la muerte de Franco hasta medidas como el cambio de nombre de calles vinculadas al franquismo, la instalación del mural de Andreu Pasqual Frau y Jaume Ramis o, más recientemente, la apertura de las fosas. El Comité considera que este trabajo de recuperación de la memoria no ha sido en vano y se ha mostrado orgulloso del camino recorrido. No obstante, el colectivo ha mostrado su rechazo frontal a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares, una decisión que ha calificado de “triste, peligrosa, indigna y vergonzosa” por considerar que reabre heridas y aviva el rencor. En su opinión, esta normativa ha sido una herramienta clave para garantizar la memoria, la justicia y la reparación a las víctimas, además de contribuir a la comprensión de un pasado que, advierte, “hoy parece más cerca de volver”. En este contexto, la entidad ha alertado del auge de los autoritarismos, los populismos y la extrema derecha, fenómenos que vincula con las guerras que actualmente sacuden distintos puntos del mundo.

Alegato contra la guerra

Así, el Comité de Son Coletes ha reivindicado en su manifiesto la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y ha lanzado un contundente alegato contra la guerra, el fascismo y la deshumanización. El texto ha recordado que Son Coletes fue escenario de ejecuciones y enterramientos de represaliados, entre ellos, mujeres convertidas en símbolo de la memoria democrática en Mallorca, como Aurora Picornell y las Roges del Molinar. Durante el acto, Marcel Pich ha interpretado la Cançó de les dones, de Guillem d’Efak. “Soy de El Molinar. Hace seis años vine a vivir a Manacor, donde encontraron a mis vecinas, Aurora y las Roges del Molinar. Gracias, Comité, por estos 40 años de lucha y reivindicación”, ha señalado antes de interpretar la pieza.

En el manifiesto, el Comité también ha advertido de los paralelismos entre aquel periodo y el momento actual, marcado por el auge del odio, la manipulación y los discursos autoritarios. Por todo ello, ha dejado claro que “es más necesario que nunca que estemos aquí”. Durante el acto, se ha defendido además la memoria colectiva como una herramienta para preservar la dignidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, la emancipación de las mujeres y la defensa de la lengua propia.

Tras el acto central han llegado las intervenciones de varios particulares. Así, por ejemplo, Catalina Bover ha recordado las palabras de su abuelo, Andreu Bover, regidor de Esquerra Republicana en Vilafranca, y de su abuela, Antònia Mut: “Fuerza y energía, nunca rabia. Si tenemos rabia, ganarán ellos”.

Mientras sonaba El cant dels ocells, se ha llevado a cabo la ofrenda de la corona de laurel, portada por familiares de Bartomeu Fornés Bordoy y del relojero de Llubí Antoni Alomar Mas. La corona ha sido depositada junto a una mesa cubierta con la bandera republicana, sobre la que había un libro de firmas y varios paneles con los nombres de las víctimas del fascismo en Manacor. Después, y pese a la lluvia, varios niños, al son de los Xeremiers, han trasladado la corona hasta la zona del cementerio donde se encuentra la escultura en memoria de las víctimas de 1936. Acto seguido, los asistentes han ido depositando sus claveles rojos sobre la corona en un gesto de memoria, reconocimiento y homenaje a quienes murieron víctimas de la represión.