Tests para detectar malnutrición en mayores de 70 años: la dieta insuficiente de la sanidad

El menú actualizado que presentan el IB-Salut y el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas para detectar problemas de malnutrición en mayores de 70 años está compuesto de un entrante novedoso consistente en la realización de un test para evaluar el caso y de un plato principal, mucho más difícil de digerir, dado que muestra la falta de ingredientes de los que adolece la sanidad pública de estas islas para proveer una dieta equilibrada consecuente con su función asistencial.

Dábamos por hecho que antes de cerrar el último hervido al diagnóstico se escrutaba la dieta. Por lo visto, no se hace con el tiempo de cocción suficiente y ahora es necesario profundizar en ello en forma de interrogatorio, aunque sea superficial. Alguna estrella de calidad y precisión asistencial se puede ganar en el intento. No todas, porque la malnutrición en la ancianidad, aparte del deterioro propio de la edad, también tiene mucho que ver con los hábitos alimenticios de la juventud y la madurez. No es ningún secreto que, en general, las dietas no se caracterizan por su condición saludable. Hay un claro retroceso en este sentido y, por tanto, no estaría de más interpelar al paciente sobre sus comportamiento heredados en la mesa, aparte de la mera pérdida de peso y apetito. Importan las causas, no tanto el hecho.

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La tardanza en la creación de las siete unidades de soporte nutricional prometidas en centros de salud es otra evidencia de que la despensa de evaluación alimentaria en las consultas no está suficientemente dotada, lo cual lleva a una digestión compleja del asunto, a la vista de que hasta los promotores de los nuevos tests admiten, ya de entrada, que la malnutrición en los mayores es más habitual de lo que se percibe a primera vistas. Ellos mismos enfatizan también que de ahí mismo derivan problemas mayores como el incremento de fragilidad, ingresos hospitalarios más largos y hasta una mayor mortalidad. Se trata, por tanto, también de la nutrición integra de un sistema sanitaria llamado a atender un número creciente personas mayores.