Fin del período de gracia: la Zona de Bajas Emisiones de Sóller empezará a multar el lunes

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Sóller entra en una nueva fase decisiva a partir del lunes, cuando las diez cámaras instaladas en los accesos al centro histórico comenzarán a sancionar a los vehículos que entren sin autorización, una vez finalizado el período de gracia de más de un mes establecido por el Ayuntamiento.

La activación del sistema de multas coincide con la consolidación del censo de vehículos permitidos para circular por el interior de la ZBE, que ya supera las 16.000 unidades y podría incluso acercarse a las 18.000, según las estimaciones municipales. En esta cifra se incluye tanto el parque móvil domiciliado en Sóller como los vehículos particulares de municipios vecinos como Deià, Fornalutx y Escorca que han solicitado el correspondiente permiso de acceso.

Desde el lunes, cualquier vehículo no autorizado que acceda al perímetro restringido podrá enfrentarse a sanciones de hasta 200 euros. Además, cada entrada irregular será considerada una infracción independiente, por lo que las multas serán acumulativas. La tramitación de estas denuncias correrá a cargo de la Agencia Tributaria de Baleares.

En paralelo, el departamento de Movilidad continúa gestionando un goteo constante de solicitudes. Hasta la fecha ya se han tramitado más de 2.000 peticiones de conductores de la comarca, especialmente de residentes en Deià, Fornalutx y Escorca, que sí deben formalizar la autorización para poder circular por la zona restringida. En cambio, los vehículos censados en Sóller tienen el acceso permitido de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Diez cámaras

Las cámaras están distribuidas en diez puntos estratégicos del municipio y marcarán un antes y un después en la regulación del tráfico urbano. Con esta medida, el consistorio solleric quiere reducir la presión circulatoria en el centro, mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, al tiempo que preserva la movilidad esencial de los residentes y de los municipios del valle estrechamente vinculados con la localidad.

La entrada en vigor de las sanciones supondrá así la prueba definitiva para el funcionamiento de la ZBE, justo en un momento de gran crispación en Sóller por los problemas de tráfico que se registran en la carretera de acceso Ma-11 y en la ronda de circunvalación. Estas retenciones, que obligan a cierres intermitentes del túnel, se vienen produciendo cada día desde la semana pasada.