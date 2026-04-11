Andratx proyecta un centro deportivo de referencia en Mallorca, con una inversión de casi 20 millones

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado este viernes de forma inicial el proyecto básico y de ejecución de la nueva zona deportiva de Es Vinyet, una infraestructura que supondrá una inversión total de 19,6 millones de euros, con un plazo de ejecución previsto de 24 meses. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PP, El Pi, Més y Vox.

El complejo, que sustituirá al actual polideportivo, se levantará sobre una parcela de cerca de 15.000 metros cuadrados y contará con una superficie construida superior a los 4.500 metros cuadrados, distribuidos en un único volumen. La edificabilidad total rondará los 5.900 metros cuadrados, según consta en el proyecto técnico.

Las instalaciones proyectadas incluyen un pabellón cubierto, piscinas, pistas exteriores, gradas para público, vestuarios completos para equipos, árbitros y personal, sala de musculación, gimnasio, sala polivalente, espacios de control y enfermería, zonas de almacenamiento, así como una cafetería con cocina equipada de carácter profesional.

El nuevo complejo sustituiría al actual polideportivo municipal / DM

El complejo dispondrá además de aproximadamente 60 plazas de aparcamiento y una amplia plataforma superior de más de 1.000 metros cuadrados concebida como espacio público y de encuentro, según consta en el proyecto.

Competiciones nacionales

Una de las características destacadas del plan previsto es que la instalación será completamente accesible en planta baja, facilitando su uso a todos los perfiles de usuarios. La plataforma superior abierta al público "se concibe como un espacio multifuncional para actividades y eventos", destacan desde el Ayuntamiento andritxol.

Así sería el futuro pabellón / DM

El complejo está diseñado para poder acoger eventos deportivos y torneos de ámbito nacional, gracias a su dotación técnica y al cumplimiento de los estándares exigidos para este tipo de competiciones. En el exterior se reforzará la oferta con pistas deportivas "orientadas adecuadamente, nuevas zonas de piscina y espacios de encuentro", informa el Consistorio.

Sostenibilidad energética

El proyecto incorpora sistemas de energía solar, optimización del aislamiento térmico y soluciones constructivas de bajo impacto ambiental.

Estamos construyendo el Andratx del presente y del futuro, con inversiones útiles, pensadas para las personas y que generan oportunidades Estefanía Gonzalvo — Alcaldesa de Andratx (PP)

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que esta nueva infraestructura redundará en beneficio de la ciudadanía. “Estamos construyendo el Andratx del presente y del futuro, con inversiones útiles, pensadas para las personas y que generan oportunidades”, afirma.

Gonzalvo destaca que “Es Vinyet será mucho más que una instalación deportiva: será un punto de encuentro para el municipio, un espacio para compartir, crecer y hacer comunidad".