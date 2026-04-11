Acampallengua de Manacor: “Es muy importante acercar la cultura a los jóvenes de forma lúdica”

El Acampallengua es mucho más que un festival y mucho más que una acampada. Manacor se ha convertido este fin de semana en el gran punto de encuentro de la juventud mallorquina y de la defensa de la lengua catalana. Unos 5.000 jóvenes se han reunido en la capital del Llevant para reivindicar una Mallorca plenamente en su lengua propia y, al mismo tiempo, disfrutar de un espacio de ocio, convivencia y cultura pensado por y para jóvenes.

Josep Buades, portavoz de Joves per la Llengua, define el Acampallengua como “un proyecto colectivo de la juventud de la isla”, especialmente importante “en un momento de auge reaccionario y de posiciones individualistas”. En este contexto, Manacor se ha convertido en el altavoz de una generación que quiere vivir, celebrar y defender la lengua catalana también en su tiempo libre.

La zona de acampada se ha instalado en unos terrenos situados entre la Ronda de Felanitx y el parque de Na Molla, donde esta noche tendrán lugar los conciertos de Nastallat, Maria Jaume, La Ludwig Band, Auxili y Plan-ET. A primera hora de la mañana, los jóvenes han acudido al recinto para montar sus tiendas antes de sumarse al amplio programa de actividades, charlas y propuestas lúdicas organizadas durante toda la jornada.

El ambiente que se respiraba desde primera hora era de ilusión, reencuentros y ganas de compartir. Para muchos, el Acampallengua no es solo una cita cultural, sino también una manera de encontrarse con personas con intereses comunes y de vivir con normalidad en catalán durante todo un fin de semana.

Rita, llegada desde Barcelona y participante por primera vez en el Acampallengua, ha explicado que su intención era sumarse a distintos talleres “que nos permitirán compartir la cultura y la lengua con las personas que asisten al festival”. Como ella, muchos asistentes viven esta cita como una oportunidad para crear comunidad alrededor de la lengua.

Júlia Sansó, de Palma, destaca sobre todo el ambiente de familiaridad que se genera: “Es un ambiente muy cómodo. Nos encontramos con amigos y conocidos que tienen intereses comunes. He acudido al Acampallengua con mis amigas, pero me encuentro con gente con la que coincidí en campamentos cuando éramos pequeñas o con personas a las que he visto en manifestaciones. Te sientes en familia y nos lo pasamos muy bien”, relata mientras acaba de montar la tienda junto a Laura Carreras y Laia Ensenyat.

Una de las grandes atracciones del Acampallengua son los conciertos, pero los asistentes también ponen en valor la diversidad de la programación cultural y participativa. Marta Llabrés, de Palma, asegura que una de las cosas que más le atraen del cartel es “el nuevo disco de Maria Jaume y también La Ludwig Band”.

“Aunque he asistido principalmente por los conciertos, porque hay muchos artistas que me hacen ilusión, toda la oferta cultural programada está muy bien: es amplia y diversa”, explica. “Hay torneos deportivos, talleres de truc, glosa y ball de bot. También nos apetece participar en alguna mesa redonda y en alguna gincana”. Para ella, uno de los grandes aciertos del encuentro es precisamente su enfoque: “Es muy importante acercar de esta manera lúdica la cultura a los jóvenes, con una oferta hecha por jóvenes y para jóvenes. Hay jóvenes de todas las edades y esto es muy bonito”.

En la misma línea se expresa Rosa Gost, también de Palma, que decidió acudir porque sus amigos ya le habían hablado bien del encuentro. “He venido al Acampallengua porque me habían dicho que valía la pena y que era por una buena causa. Hay conciertos y muchas actividades que me hacen ilusión”, señala. A su juicio, “es importante hacer actos como el Acampallengua para no perder la lengua, y cuanta más gente acuda, mucho mejor”.

Disfrutar de la oferta en catalán

Entre quienes ya habían vivido la experiencia en ediciones anteriores están Llorenç Nicolau y Margalida Grimalt, ambos de Manacor, que ya participaron el año pasado en Felanitx. Nicolau resume el espíritu del encuentro como una oportunidad para “disfrutar con amigos de toda la oferta en catalán de este fin de semana” y subraya que se trata de “una experiencia que vale mucho la pena” por su carácter intergeneracional.

Grimalt, por su parte, pone el acento en el valor simbólico y cultural del evento, especialmente ante la presencia de amigos llegados de fuera. “Lo que más ilusión me hace es poder compartir este fin de semana con mis amigos de Barcelona y que puedan ver que Mallorca es mucho más que una isla de turismo y playa, que también es un lugar donde reivindicamos la lengua y la cultura”, explica.

A esa reflexión se suma de nuevo Marta Valado, que considera positivo que este tipo de celebraciones no se concentren solo en Cataluña: “Es importante descentralizar los actos ligados a la lengua y a la cultura catalana y que en Mallorca también se reivindiquen”.

Las charlas y mesas redondas son otro de los espacios más valorados por los asistentes, junto a un cartel musical que varios jóvenes califican de gran nivel. Todo ello contribuye a reforzar una idea que se repite a lo largo de la jornada: el Acampallengua no es solo una propuesta festiva, sino también una herramienta de conciencia colectiva, socialización y defensa cultural.

Durante todo el fin de semana, Manacor se convierte así en un espacio donde la juventud no solo se divierte, sino que también reivindica que la lengua catalana siga siendo una lengua viva, útil y compartida. Porque, para muchos de los que estos días llenan la ciudad, la lengua no es solo un patrimonio: es también una forma de estar en el mundo y de construir comunidad.