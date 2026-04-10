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Luz verde a la inversión de 2,2 millones de euros para mejorar el CEIP S'Alzinar en Capdepera

Los trabajos se centrarán en la adecuación de los espacios comunes y la mejora de la eficiencia energética del edificio escolar

Fachada del CEIP S'Alzinar.

Fachada del CEIP S'Alzinar. / Biel Capó

EP

Capdepera

El Consell de Govern ha autorizado este viernes la inversión de 2,2 millones de euros para la licitación de las obras de mejora y reforma del CEIP S'Alzinar de Capdepera. Los trabajos se centrarán en la adecuación de los espacios comunes y la mejora de la eficiencia energética del edificio escolar.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado en rueda de prensa que esta partida presupuestaria se ejecutará a través de la Conselleria de Educación y Universidades.

El objetivo principal de la intervención es solucionar las deficiencias detectadas en el centro y proporcionar a los alumnos de Capdepera unas instalaciones más seguras y funcionales.

Actuaciones

En lo que respecta a las cubiertas, el proyecto contempla la retirada de las tejas, así como la demolición de la cubierta plana de la segunda planta y del porche de conexión entre edificios. Estas actuaciones permitirán mejorar la impermeabilización y el aislamiento del edificio.

En el interior, se retirarán los alicatados de los pasillos y los vestíbulos. En todo el edificio se sustituirán puertas, ventanas y persianas. En los baños se demolerán pavimentos, revestimientos, falsos techos y cabinas, y se sustituirán los sanitarios. En el caso de los baños adaptados, se derribará parte del tabique para instalar puertas correderas que mejorarán la accesibilidad.

Las actuaciones en el exterior incluirán la intervención en todas las fachadas del centro. Se retirarán las carpinterías para preparar los huecos para los nuevos elementos.

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Todas estas actuaciones se realizarán después de que la Conselleria de Educación y Universidades haya finalizado una obra de recalce de la cimentación del bloque de primaria del CEIP S'Alzinar, con el objeto de garantizar su seguridad estructural.

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