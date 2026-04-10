Guillem Crespí inaugura en Santa Margalida la exposición 'Esculturas para un festival'

El artista mallorquín Guillem Crespí Alemany inaugura este viernes a las 20 horas en el Auditori de Santa Margalida la exposición de arte contemporáneo Esculturas para un festival, una propuesta vinculada al IV Festival de Música Clásica Joan Ordinas Tous y formada por una docena de piezas inspiradas en instrumentos musicales.

La muestra supone la primera ocasión en que Crespí presenta en Santa Margalida una exposición dedicada exclusivamente a la escultura. Las obras, elaboradas en hierro corten y acero inoxidable, giran en torno a la forma del violín desde distintas interpretaciones y dimensiones, con el objetivo de aportar “un aire nuevo” al certamen musical. Entre las piezas más destacadas figuran una decena de violines de hierro, dos grandes violines de casi cuatro metros de altura y un piano monumental de 2,50 metros de largo, 1,80 de alto y 1,50 de fondo, construido íntegramente con varillas metálicas.

Según explica el propio artista, la iniciativa surgió a petición del Ayuntamiento de Santa Margalida, que le propuso participar en el festival aprovechando que ya había creado varias esculturas de violines y otros instrumentos. “Las esculturas aportarán un aire nuevo al festival. La música clásica me encanta, la escucho cuando pinto. Mucha gente cree que es aburrida, pero ¿por qué no combinarla con un arte más visual como la pintura o la escultura?”, señala el artista.

El artista junto al violín y el piano. / G.C.

Contraste

Crespí destaca además el contraste entre la contundencia del hierro y la sensibilidad de la música clásica. “Aporta frescura y novedad mezclar instrumentos musicales hechos con hierro, que es una cosa pesada, con la música clásica, que es mucho más tierna y te llega al corazón. Son dos artes que se complementan”, afirma.

El escultor recuerda que hace alrededor de una década aprendió el oficio de herrero para poder trasladar al metal sus creaciones plásticas. “Lo que yo pinto lo hago en escultura”, resume. Con más de cuarenta años de trayectoria como pintor y escultor, el artista vuelve así a vincular su obra al universo de la música clásica.

La exposición podrá visitarse durante todo el mes de abril en el Auditori de Santa Margalida, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, además de los sábados antes de los conciertos.

La muestra forma parte de la programación del IV Festival de Música Clásica Joan Ordinas Tous, organizado por el Ayuntamiento de Santa Margalida, a través del Área de Cultura, con la colaboración del Consell de Mallorca y la Acadèmia 1830. El ciclo arrancará este sábado 11 de abril a las 20 horas con la actuación de Alban Trio, integrado por José M. Álvarez Losada, Víctor de la Rosa y Enrique B. de Quirós. La orquesta de cámara Acadèmia 1830, dirigida por Fernando Marina, actuará el 18 de abril, mientras que ARAM 6tet cerrará el festival el 25 de abril. Todos los conciertos tendrán lugar en el Auditori de Santa Margalida.