Estalla la tensión en un autobús del TIB de Mallorca y una vecina se enfrenta a los turistas: “No estamos de vacaciones, vivimos aquí”

La escena ha corrido como la pólvora en redes sociales y vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes problemas de Mallorca en temporada alta. Una joven vecina de Valldemossa ha publicado un vídeo viral en el que denuncia el colapso de los autobuses interurbanos de la TIB y admite sin rodeos que, para no llegar tarde al trabajo, los residentes se cuelan en la cola antes que los turistas.

Su testimonio, compartido en TikTok bajo el nombre de “Karenciaexistencial”, ha disparado el debate. La joven asegura que en paradas como las de Valldemossa las colas empiezan a formarse mucho antes de que llegue el autobús y que, como no siempre hay plazas para todos, muchos pasajeros se quedan en tierra y deben esperar al siguiente bus, a veces durante más de una hora.

“No estamos de vacaciones, vivimos aquí”

Ese es el argumento que ha encendido la polémica. La joven defiende que los residentes necesitan prioridad porque usan el transporte público para ir a trabajar y cumplir con sus obligaciones diarias, no para disfrutar de sus vacaciones.

“Tenemos cosas que hacer. No vivimos en el paraíso de vacaciones, vivimos aquí”, viene a resumir en su mensaje, que ha encontrado eco entre muchos usuarios cansados de la saturación del transporte en algunos de los puntos más visitados de la isla.

Valldemossa, Sóller o Magaluf: discusiones cada vez más frecuentes

La joven asegura que este tipo de escenas ya son habituales en lugares especialmente turísticos como Valldemossa, Sóller o Magaluf, donde cada vez es más frecuente ver colas interminables, nervios y discusiones a pie de parada.

Según cuenta, no todos los turistas aceptan que los vecinos intenten subir antes al bus. La tensión ha llegado a tal punto que asegura colocarse junto al conductor por miedo a sufrir algún enfrentamiento durante el trayecto. Incluso afirma haber padecido ataques de pánico por estas situaciones.

El vídeo arrasa en TikTok y enciende el debate en Mallorca

La publicación suma ya cientos de miles de visualizaciones y ha provocado una avalancha de comentarios. Muchos usuarios se han puesto del lado de la joven y aseguran haber vivido escenas parecidas no solo en Mallorca, sino también en otros destinos masificados como Barcelona o Canarias.

Eso sí, buena parte de las reacciones apuntan en otra dirección: el problema, dicen, no son ni los residentes ni los turistas, sino un servicio de transporte que se queda corto cuando sube la presión turística. Por eso, entre las propuestas más repetidas figuran más frecuencias, refuerzos en las líneas más saturadas e incluso autobuses específicos para residentes.

Un problema que Mallorca vuelve a mirar de frente

La viralización del vídeo ha servido para reabrir una herida que cada año vuelve con fuerza en la isla: cómo convivir con el turismo masivo sin que los residentes paguen las consecuencias en su día a día. Porque detrás de una simple cola para subir al bus hay mucho más: saturación, enfado y la sensación de que, en algunos puntos de Mallorca, moverse se ha convertido en una batalla.