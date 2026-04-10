Controversia vecinal por la reforma de la avenida principal de Santa Ponça: asfalto en las aceras y sin árboles

El inicio de la temporada turística en Santa Ponça (Calvià) ha estado marcado por la controversia vecinal en torno a la reforma de la principal avenida del núcleo, la de Jaume I. La arteria se ha reabierto después de las obras realizadas este invierno y el resultado, aún provisional, ha sorprendido a los residentes por la falta de árboles y el asfaltado de las aceras.

Desde hace días, las redes sociales aparecen repletas de comentarios críticos de residentes, mientras que a pie de calle es uno de los temas que domina cualquier conversación. A nivel político, el PSOE de Calvià denunció este viernes que esta actuación "ha generado un espacio urbano poco funcional, sin sombra y con importantes carencias de cara a la temporada turística".

Desde el grupo socialista criticaron que la intervención haya supuesto la tala de todo el arbolado de la zona reformada este año y arremetieron contra el estado de las aceras. Apuntaron los socialistas que esa superficie debe ser aún pulida, pero lamentaron que esto no se haya hecho antes del inicio de la temporada, en vez de dejar que Santa Ponça abra el telón dando esta imagen.

"Han dejado una capa de asfalto negra con una elevada capacidad térmica, que absorbe el calor y lo transmite al entorno, dificultando seriamente el tránsito a pie por la avenida durante los meses de más calor", avisó el PSOE.

Ausencia de mobiliario

Además, denunciaron la "ausencia total" de mobiliario urbano en la zona, lo que, en su opinión, convierte el espacio en “una auténtica sartén”. Advirtieron también de que las nuevas paradas del TIB no están claras, lo que puede generar "confusión" entre los usuarios del transporte público.

“Es una vergüenza la imagen que estamos dando. Han eliminado los árboles, han asfaltado las aceras sin ningún criterio estético ni climático y no han sido capaces ni de instalar bancos o sembrar nuevos árboles para reemplazar los que talaron PP y Vox. Han convertido una zona clave en un espacio inhabitable”, manifestó la portavoz socialista local, Nati Francés.