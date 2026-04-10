Canarias y Baleares piden a la UE un trato especial en las ayudas agrícolas y pesqueras

Los consejeros de Agricultura de Canarias y Baleares, Narvay Quintero y Joan Simonet, han acordado este viernes solicitar conjuntamente a la Unión Europea un trato diferenciado para las islas en las limitaciones de ayudas a los sectores agrícola y pesquero.

El consejero canario de Agricultura ha visitado Mallorca. / CAIB

En el transcurso de una visita del consejero canario a Mallorca, que ha incluido una entrevista con la presidenta balear, Marga Prohens, Quintero y Simonet han pactado reclamar una adaptación del régimen europeo de 'minimis', que restringe las subvenciones de las administraciones públicas a las empresas para evitar distorsiones en la competencia comunitaria.

Los consejeros, según subraya el Ejecutivo balear en un comunicado, coinciden en que los actuales límites no reflejan la realidad de los territorios insulares, donde las empresas del sector primario son en su mayoría pequeñas explotaciones con producciones condicionadas por limitaciones territoriales y logísticas, lo que lastra su competitividad respecto a otras regiones europeas.

Simonet ha denunciado que los actuales baremos no reflejan los sobrecostes logísticos y de transporte que soportan las pequeñas explotaciones insulares frente a las grandes producciones del continente.

Un momento de la visita de la delegación canaria a Mallorca. / CAIB

Competitividad

El conseller balear ha subrayado que la condición de insularidad limita la competitividad de agricultores y pescadores, por lo que resulta prioritario aumentar la intensidad de los apoyos financieros permitidos. Quintero ha incidido en que la lejanía y la fragmentación territorial exigen que Europa dote a las administraciones regionales de mayor agilidad y capacidad de respuesta para garantizar la viabilidad del sector.

Además de la reunión con la presidenta Prohens, la jornada de trabajo de este viernes ha incluido visitas a la lonja de Palma y a cooperativas locales para analizar modelos de comercialización que refuerzan el valor del producto de proximidad ante la crisis de costes.