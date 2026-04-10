Adjudicadas por 1,3 millones las obras de ocho viviendas de protección pública en sa Pobla
La previsión es que los trabajos empiecen en junio con un plazo de ejecución de 18 meses
El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha adjudicado las obras de construcción de la nueva promoción de ocho viviendas de protección pública de Sa Pobla por un importe cercano a los 1,3 millones de euros.
Este proyecto, que será la primera promoción del Ibavi en casi quince años en Sa Pobla, donde la entidad gestiona 90 viviendas, forma parte del plan de choque del Govern para facilitar vivienda asequible a residentes en las islas.
La promoción estará situada en el número 28 de la calle de la República Argentina, en un solar propiedad del Ibavi, y constará de ocho viviendas, con una distribución prevista de seis viviendas de dos dormitorios y dos viviendas de un dormitorio. El edificio se distribuirá en planta baja y dos plantas y se prevén ocho plazas de aparcamiento en superficie.
En junio
El contrato de ejecución de las obras de esta nueva promoción ha sido adjudicado por el Ibavi por un importe de casi 1,3 millones de euros a Obres i Construccions Tomeu Rosselló SL. La previsión es que las obras puedan comenzar en junio, con un plazo de ejecución de 18 meses.
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