Procesión satírica en Felanitx: pérdida de referentes y criterios

Libertad de expresión es, una vez más, el argumento esgrimido para dar amparo al último invento felanitxer de transgresión y supuesto divertimento alternativo. Siempre que se utiliza este recurso en busca de justificación surge de inmediato el interrogante de saber dónde están sus límites y en este caso lo hace con especial incidencia porque la parodia errática del sábado pasado pisa algo tan sensible como la Semana Santa y se extralimita de largo con respecto a la autorización municipal recibida. Vulneración de la creencia, del sentimiento religioso y banalización de la vía pública en día especialmente señalado. No es poco. Se ha ignorado que, aún con sobrecarga de ironía y creatividad de por medio, hay límites infranqueables. Líneas rojas les llaman ahora que en Felanitx se han vuelto moradas al ser traspasadas con contestación y división de opiniones.

Si la comisión de fiestas alternativas ha pretendido, como asegura, reactivar el espíritu del Cosso con este desafortunado ‘Pre Resurrectión Fest’, darlo por bueno significa aceptar que la singularidad felanitxera está en crisis y que, por tanto, hay que tomar precauciones y medidas correctivas para que el buen nombre de una ciudad que no admite rival en el divertimento colectivo ingenioso, caiga en mayor declive.

Una adulteración de los valores cívicos y los referentes colectivos es lo que realmente deambuló el sábado pasado por las calles de Felanitx. La indiferencia ante ello se vuelve complicidad y apertura a acciones semejantes. Al Ayuntamiento le corresponde reaccionar, no solo porque se ha ninguneado su autoridad. También debe hacerlo porque entre sus funciones está el de asegurar unos limites de convivencia que no pueden resquebrajarse mojados en alcohol, burla excesiva a las fuerzas del orden y profanación de tradición y sentimientos.

A Felanitx no le conviene hinchar más polémicas en detrimento de su buena y justa fama festiva ganada a pulso y con marcados tintes de exclusividad. Que no se caiga en la trampa de hacer una caricatura de ello.