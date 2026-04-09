El precio de los fertilizantes, los piensos y el gasóleo agrícola suben en Baleares tras 40 días de guerra en Irán

El precio de los fertilizantes, los piensos y el gasóleo agrícola han subido en Baleares tras 40 días de conflicto bélico en Oriente Medio. Así lo ha constatado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural mediante su seguimiento semanal del impacto económico de la guerra en Irán sobre el sector primario y pesquero del archipiélago. Pese a los incrementos registrados, tras más de un mes de escalada bélica y como consecuencia tanto de las medidas fiscales como del alto el fuego de una semana, a pesar del "innegable" proceso inflacionario ya se observa una cierta contención en las subidas de los precios.

Según los datos que maneja el departamento de que lidera el conseller Joan Simonet, actualizados a finales de marzo y basados tanto en información de mercado y directa, el precio del gasóleo agrícola en Baleares está por encima de la media nacional. Para extraer estos datos, ha indicado la Conselleria en un comunicado, se ha analizado la evolución de los precios de 62 gasolineras de Mallorca, dos de Menorca, cuatro de Eivissa y una de Formentera. En el conjunto de España el también conocido como gasóleo B ha pasado de 1,134 euros el litro (euros/l) a finales de febrero a 1,473 euros/l a 30 de marzo, alcanzando un pico de 1,507 euros/l y acumulando un incremento del 29,9%. En Baleares, tras el máximo de 1,609 euros/l alcanzado el 16 de marzo, el precio cerró el 31 de marzo en 1,562 euros/l, lo que supone un 8% más que en la Península.

El comportamiento no ha sido homogéneo por islas, ya que Eivissa cerró el mes pasado con un precio de 1,38 euros/l, Mallorca se mantuvo en la media autonómica y Menorca y Formentera se situaron en torno a 1,787 euros/l.

En las estaciones que son propiedad de cooperativas los precios en la venta restringida se mantuvieron por debajo del mercado convencional y cerraron en 1,394 euros/l, lo que supone un 11,72% menos.

Los datos intermedios muestran que, el 27 de marzo, los precios ya se situaban en niveles elevados y que, en los últimos días, se han mantenido en esa franja, lo que consolida una tendencia de valores altos sostenidos.

Piensos

En cuanto a los piensos, el impacto se está produciendo de manera progresiva. La Dirección General de Agricultura ha realizado el seguimiento de los precios de 13 tipos distintos y 10 referencias de cereales, leguminosas y forrajes utilizados en la alimentación animal.

En el caso del maíz, el coste ha pasado de 218,63 euros por tonelada (euros/t) en febrero a 360,11 euros/t a finales de marzo, con un incremento del 64,7%, mientras que en la cebada el incremento ha sido del 58,8%.

Sin embargo, en los precios de los piensos compuestos, hasta el 31 de marzo solo uno de los tres principales proveedores de Baleares --que concentran más del 80% de la cuota de mercado-- había aumentado entre el 10% y el 15% el precio de las raciones.

"Hay que tener en cuenta que el principal operador ha podido mantener los precios congelados durante estos 40 días debido a su gestión de 'stocks' de materia prima previa al conflicto, pero previsiblemente la subida se trasladará al mes de abril, por lo que el efecto en este ámbito lo veremos un mes más tarde", ha apuntado el director general de Agricultura, Fernando Fernández.

Por ahora, ha apuntado, la subida en el precio de los piensos se concentra sobre todo en porcino y avícola, mientras que ha resistido mejor en rumiantes y equino.

"No obstante, los ganaderos que compraban directamente alfalfa o maíz han notado subidas muy elevadas que, en el caso de la alfalfa, alcanzan casi el 90%", ha añadido.

En relación con los fertilizantes, el Govern ha constatado que se mantienen tensiones en los precios y en el suministro, con "incrementos sostenidos y presión logística".

El precio de la urea ha subido un 15,4% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio y el de los fertilizantes complejos, un 11,5% de media.

Una elevada volatilidad

Los datos, según el análisis de la Conselleria, demuestran que, pese a "cierta estabilización puntual" en algunos productos, los costes de producción se mantienen en niveles elevados y con una elevada volatilidad.

En los piensos se observa una repercusión desigual según los operadores, mientras que en fertilizantes se mantiene la incertidumbre en precios y suministro. En el combustible, los precios tienden a estabilizarse en niveles altos.

Este contexto, para el Ejecutivo autonómico, refuerza la necesidad de mantener un seguimiento constante y anticipar medidas en función de la evolución del mercado.

Así, se continuarán elaborando informes periódicos, con una nueva actualización prevista con datos de referencia del 6 de abril. Además, también seguirá manteniendo el contacto directo con el sector para ajustar su respuesta en función de la evolución de los mercados en las próximas semanas.