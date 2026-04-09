Los partidos a la izquierda del PSOE en Calvià sellan un preacuerdo para concurrir juntos a las elecciones

Una nueva coalición se ha gestado en Calvià para recuperar la presencia de los partidos a la izquierda del PSOE en el Ayuntamiento, como ya sucedió en las legislaturas 2015-2019 y 2019-2023. Hasta cuatro partidos (IU, Més, Decide Calvià y Sumar) han alcanzado un principio de acuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones. Podemos, por ahora, no se ha sumado a la confluencia, según explican fuentes conocedoras de las negociaciones.

Personas que han participado en esas conversaciones aseguran que el proceso negociador ha sido complicado y se ha alargado durante meses hasta alcanzar este acuerdo inicial, que será presentado próximamente en público. “Todos han tenido que dejar de lado sus egos para lograr un acuerdo”, explican estas fuentes.

Por el momento, se desconoce quién será el candidato de la coalición ni quiénes serán las personas que completarán la candidatura, una cuestión siempre espinosa en este tipo de negociaciones políticas en las que cada partido aspira a contar con la máxima presencia en los puestos de cabeza, que son los que más posibilidades tienen de contar con representación en el Consistorio.

Para dilucidar esa cuestión, los partidos, siempre según la información que transmite las fuentes mencionadas, han consensuado realizar unas primarias abiertas a los ciudadanos de Calvià mayores de 16 años, en una experiencia política infrecuente en el municipio. Al parecer, estas primarias abiertas han sido uno de los obstáculos para lograr un acuerdo con Podemos. Desde la confluencia progresista aseguran que, en todo caso, “las puertas están abiertas” para la futura incorporación de la formación morada.

Entre las personas que han formado parte de las negociaciones figuran nombres de la política calvianera como Alfonso Rodríguez Sánchez (IU), Rafel Sedano (Més), Isabel Manresa (Decide) y Javier Porto (Sumar).

Elecciones de 2023

El movimiento de estos partidos a la izquierda del PSOE, fruto de unas largas negociaciones, se produce después de que en las pasadas elecciones de 2023 este espacio político se quedase sin representación en el Ayuntamiento por primera vez desde 2015, allanando el camino para una alianza mayoritaria de PP y Vox.

En la legislatura 2015-2019, la coalición entre IU y Més, bajo el nombre de Esquerra Oberta, obtuvo dos regidores: Rodríguez Sánchez y Sedano. En el siguiente mandato, la confluencia se produjo entre Més y Podemos, que también logró dos ediles: Sedano y Marga Plomer.

En los comicios de 2023, Més y Decide Calvià lograron por su lado 707 votos (el 4%), mientras que EUIB- Unidas Podemos obtuvieron 628 sufragios (el 3,6%), lo que no fue suficiente para sacar un acta de regidor. El partido más votado fue el PSOE, con 12 concejales. PP y Vox, por su parte, consiguieron 8 y 5 ediles, sumando una mayoría que es la que actualmente gobierna en el municipio, después de dos legislaturas de mandatos progresistas.