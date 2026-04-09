Luz verde al proyecto para reconstruir el Defensora de Sóller tras meses de parálisis

Sóller ha puesto la primera piedra simbólica para la futura reconstrucción del teatro Defensora Sollerense. Tras meses de bloqueo administrativo provocados por una serie de recursos, el equipo de arquitectos contratado por el ayuntamiento ya ha comenzado a trabajar en el proyecto técnico que permitirá levantar de nuevo el emblemático edificio.

Los profesionales de la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Dilme Fabré Torras i associats y Biel Palou Cantallops realizaron la semana pasada una primera inspección ocular del interior del recinto. El objetivo de esta visita, en la que estuvieron acompañados por técnicos municipales y la concejala de Patrimonio, Antònia Frau, fue evaluar el estado real del inmueble tras su derrumbe en septiembre de 2023 y comenzar a elaborar una documentación que el ayuntamiento espera tener lista antes de que finalice el año.

Visita técnica al teatro de Sóller. / Joan Mora

La redacción de este proyecto constructivo supondrá una inversión municipal de 336.000 euros, una cuantía que será sufragada íntegramente mediante una subvención del Govern balear procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Este paso se ha demorado más de lo previsto debido a que una de las empresas licitadoras presentó dos recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC). No obstante, la resolución reciente de este organismo ha ratificado la decisión del consistorio de adjudicar el contrato, permitiendo así el inicio de las labores técnicas.

Sin financiación

En cuanto a la ejecución de las obras, el Ayuntamiento de Sóller estima que la reconstrucción total requerirá una inversión cercana a los seis millones de euros. Aunque el consistorio todavía no ha definido la vía de financiación para una suma tan elevada, confía en obtener el respaldo de instituciones supramunicipales como el Consell de Mallorca y el propio Govern. Pese a que se trata de un proyecto a largo plazo, el equipo de gobierno municipal ha manifestado su intención de acometer la obra de una sola vez, descartando una ejecución por fases que podría dilatar excesivamente la recuperación definitiva del teatro para el municipio de Sóller.