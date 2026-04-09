El Govern niega que se rebaje la protección del parque natural de Es Trenc

El Govern ha rechazado las críticas del GOB sobre una supuesta rebaja de la protección del parque natural de Es Trenc-Salobrar de Campos y ha defendido que la modificación planteada responde a una cuestión “estrictamente jurídica” y administrativa, sin que implique en ningún caso una desprotección del espacio natural.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo autonómico, la declaración de espacios naturales protegidos suele realizarse mediante decreto en la mayoría de los casos, aunque en el caso de Es Trenc se hizo de forma excepcional mediante ley. Además, recuerdan que la normativa vigente, la Ley de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears (LECO), establece que los instrumentos de planificación deben aprobarse precisamente por decreto.

En este contexto, el Govern sostiene que para poder adaptar y actualizar estos instrumentos de planificación es necesario habilitar su modificación por vía reglamentaria. Entre ellos se encuentra el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión), un documento que, según subrayan, todavía está pendiente de redactarse en el caso de Es Trenc.

El Ejecutivo autonómico enmarca este cambio en lo que jurídicamente se conoce como “deslegalización”, un mecanismo que permite que determinados aspectos regulados por ley puedan modificarse posteriormente por decreto, siempre siguiendo el procedimiento previsto en la LECO.

Trámite jurídico

Desde el Govern insisten en que se trata de un trámite jurídico habitual y que, además, permitirá simplificar la tramitación administrativa necesaria para sacar adelante el PRUG del parque natural. A su juicio, lejos de debilitar la protección del espacio, esta modificación servirá para mejorar su gestión y reforzar su conservación.

La respuesta del Govern llega después de que el GOB denunciara públicamente que una enmienda introducida en la tramitación de la ley de proyectos estratégicos abría la puerta a una rebaja del nivel de protección de Es Trenc-Salobrar de Campos. Los ecologistas consideran que la reforma permitiría alterar su régimen jurídico por decreto y reducir el control parlamentario sobre futuras modificaciones.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico rechaza esa interpretación y defiende que la medida no afecta a los valores de protección del parque, sino que busca dotar de mayor seguridad jurídica y agilidad a su futura planificación.