Litoral
El Govern avanza en la finalización de los escars de Portocolom en varias zonas de cara a junio
En Sa Bassa Nova 2 se ha producido un retraso debido a diversas circunstancias técnicas y meteorológicas, según informa el Ejecutivo autonómico
El Govern prosigue con las actuaciones para rehabilitar los conjuntos de escars y mejorar el entorno del puerto de Portocolom (Felanitx), unos trabajos que varían en función de la zona de intervención, según informó el Ejecutivo tras una visita institucional a la zona en la que estuvieron presentes el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de Ports de Balears (Ports IB), Kico Villalonga, acompañados por representantes municipales.
En es Babó, por ejemplo, ya se ha completado la rehabilitación de los siete escars, a falta de los acabados de pintura interior y exterior. Durante el mes de abril se prevé finalizar las cubiertas y la obra marítima, incluyendo mollets y rampas, quedando únicamente pendiente la superestructura. La previsión es que en junio la zona esté finalizada al 100%, incluyendo la instalación de puertas y barandillas, según la estimación ofrecida por el Govern.
En Sa Bassa Nova 1 ya se han rehabilitado las 14 antiguas barracas, pendientes únicamente de los acabados de pintura. Se prevé que en junio la actuación esté concluida al 100%, con todos los elementos constructivos finalizados, informó la Conselleria.
En Sa Bassa Nova 2, en cambio, se ha producido un retraso debido a diversas circunstancias técnicas y meteorológicas. Durante las primeras fases de intervención se detectó un deterioro estructural de los forjados mayor del previsto inicialmente, lo que hizo necesaria la demolición y reconstrucción de gran parte de los mismos.
"Esta situación obligó a la suspensión temporal de las obras entre el 13 de noviembre y el 23 de enero mientras se redactaba y aprobaba un proyecto modificado, con el visto bueno del Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca. A ello se han sumado los temporales de este invierno, que han dificultado los trabajos en el entorno portuario", sostuvo el Govern.
De cara a junio, se prevé completar al 100% la reconstrucción de los forjados y alcanzar aproximadamente el 50% de ejecución de los escars, incluyendo la obra marítima.
Varaderos representativos
Este proyecto supone una intervención integral sobre uno de los conjuntos de varaderos más representativos de Mallorca, "con el objetivo de preservar su valor histórico y adaptarlo a las condiciones actuales de seguridad, uso y sostenibilidad", según destacó el Ejecutivo autonómico.
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