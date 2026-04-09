El GOB denuncia que el Govern quiere rebajar por decreto la protección de Es Trenc

El grupo ecologista GOB ha denunciado que el Govern balear pretende rebajar la protección del parque natural de Es Trenc-Salobrar de Campos al permitir que su régimen jurídico pueda modificarse por decreto, a través de una enmienda introducida en la tramitación de la ley de proyectos estratégicos.

Según ha alertado la organización ecologista, la enmienda, presentada por el PP, afectaría a la Ley 2/2017 de declaración del parque natural y supondría un “cambio radical” en el marco jurídico del espacio protegido. Hasta ahora, cualquier modificación de su régimen de protección requería la aprobación de una ley en el Parlament, mientras que con la nueva fórmula podría hacerse directamente mediante acuerdo del Consell de Govern.

El GOB considera que esta medida implica una “deslegalización” efectiva del parque natural, al rebajar el rango normativo de su regulación y eliminar, a su juicio, el control parlamentario sobre futuras modificaciones. En este sentido, advierte de que la reforma facilitaría cambiar con mayor rapidez la lista de actividades prohibidas, los usos autorizables y las condiciones de uso dentro del espacio protegido.

Los ecologistas alertan de que ello podría abrir la puerta a una ampliación de actividades recreativas, turísticas o comerciales en el interior del parque, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Mallorca.

Además, la entidad sostiene que la enmienda también podría afectar al nivel de protección urbanística del ámbito, actualmente catalogado como Área Natural de Alto Nivel de Protección (AANP), la máxima figura en este ámbito. Según el colectivo, si ese estatus pudiera modificarse por decreto, se facilitaría la posibilidad de nuevas edificaciones, la ampliación de usos y una mayor flexibilización del régimen urbanístico.

Espacios naturales

El GOB enmarca esta iniciativa en una estrategia más amplia del ejecutivo de Marga Prohens para reducir la protección de los espacios naturales. Entre esas medidas cita también la propuesta de nueva ley agraria, que, a su juicio, iría en la misma línea de favorecer usos turísticos y comerciales en suelo protegido.

La organización también critica que esta modificación se introduzca en una ley de carácter económico, concebida en principio para agilizar la tramitación administrativa de determinados proyectos estratégicos. A su entender, el uso de esta norma como “ley ómnibus” permite incorporar cambios legislativos de gran calado en materias muy diversas, incluida la regulación ambiental, y limita el debate público y parlamentario sobre ellos.

Por todo ello, el GOB ha exigido la retirada inmediata de la enmienda y el mantenimiento del rango legal de protección de Es Trenc-Salobrar de Campos, al considerar que la reforma vacía de contenido la ley de declaración del parque y pone en riesgo sus valores naturales.