Felanitx analiza acciones por una procesión satírica de nazarenos con tricornio, una cruz bajo palio y cerveza

El Ayuntamiento de Felanitx estudia posibles acciones legales contra los organizadores de una procesión que recorrió en tono verbenero las calles de la localidad durante la pasada Semana Santa. Ese acto festivo ha causado polémica en algunos sectores de la población al considerar que no se ajustaba a las celebraciones religiosas de esos días. Otros vecinos defienden la libertad de expresión y el derecho a la sátira y al jolgorio en consonancia con otras fiestas que se hacen en Felanitx, como la del Cosso, en verano.

El acto festivo que ha originado la controversia se celebró el pasado sábado, 4 de abril, en medio de las celebraciones de Semana Santa. Bajo el nombre de ‘Pre Resurrection Fest’, la comisión de fiestas alternativas de Felanitx promovió un pasacalles festivo que simulaba una procesión religiosa, con grandes dosis de sátira. Unos nazarenos encapuchados y con tricornio llevaban un palio (símbolo religioso) debajo del cual otro joven transportaba una cruz de grandes dimensiones. En la comitiva festiva, seguida por jóvenes que bebían cerveza, había carteles en que se podía leer: ‘Això hauria de ser una creu’. El acto concluyó con varios conciertos.

Un joven transportaba a otro sobre una cruz, escoltados por nazarenos con tricornios / Felanitx.tv/Youtube

El Ayuntamiento presidido por la alcaldesa Catalina Soler (PP), ante la polémica generada, ha asegurado que “sólo había autorizado la realización de una actividad musical organizada por una entidad en un espacio concreto del núcleo urbano, de acuerdo con la solicitud presentada y una vez comprobados los requisitos técnicos y administrativos correspondientes”.

“Al margen de lo que había sido autorizado, se llevó a cabo una acción itinerante por las calles del municipio simulando una procesión de Semana Santa, hecho que en ningún caso formaba parte de la solicitud presentada ni de la autorización concedida”, prosigue argumentando el Consistorio, que recuerda que cualquier actividad que implique ocupación de la vía pública, recorridos o concentraciones itinerantes “requiere obligatoriamente autorización previa del Ayuntamiento, por motivos de seguridad, coordinación y cumplimiento de la normativa vigente”. Una autorización que, recalcan desde la administración, no se había dado para ese pasacalles satírico.

"Máximo respeto a celebraciones tradicionales"

El gobierno municipal expresa “el máximo respeto hacia las celebraciones tradicionales y religiosas de Semana Santa, profundamente arraigadas en el municipio”, al tiempo que informa de que “analizará” los hechos “y, en su caso, se adoptarán las medidas oportunas dentro del marco legal vigente”.

No sé por qué os quejáis cuando en vuestras calles hacen ruido, aparcan mal, etcétera. Ahora resultará que todo el mundo puede hacer lo que quiera en espacios públicos. Que lo hagan donde tienen autorización Catalina Soler — Alcaldesa de Felanitx

Esta postura del Ayuntamiento ha recibido aplausos, pero también críticas en redes sociales. Algunos vecinos han recordado que existe “libertad de expresión” y han acusado al PP de hacer seguidismo de Vox. La propia alcaldesa Soler ha contestado a este tipo de comentarios de esta forma: “No sé por qué os quejáis cuando en vuestras calles hacen ruido, aparcan mal, etcétera. Ahora resultará que todo el mundo puede hacer lo que quiera en espacios públicos. Que lo hagan donde tienen autorización”.

Otros residentes han rechazado la celebración de este tipo de “fiestas alcohólicas” y han argumentado que el Ayuntamiento hace bien en velar por el “bienestar de sus vecinos”, en vez de por las ganas de jolgorio de unos jóvenes.