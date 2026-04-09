El ego es mal candidato electoral

En cuestiones electorales, y aún manteniendo sus particularidades, Calvià no es tan distinto. Adolece de un mal común, el de la excesiva atomización de propuestas, apenas diferenciadas, que se acomoda de modo preferente en los partidos de izquierda para insertarles un perjuicio que el elector capta enseguida y acostumbra a aplicar de manera drástica. Tal fenómeno se acentúa con especial incidencia en estos tiempos de desafección política y escaso entusiasmo por la militancia y la integración en listas electorales. Pero la marginalidad no es alternativa. La reacción se impone por necesidad de supervivencia y mejor hacerlo pronto y no el último día a última hora, como ha ocurrido en los comicios autonómicos de Andalucía. En Calvià, el reagrupamiento parcial de los partidos situados a la izquierda del PSOE fue insuficiente en las pasadas elecciones locales. Se quedaron sin plaza en la casa consistorial. Escaldados, empiezan a reaccionar ahora.

IU, Més, Decide Calvià y Sumar han alcanzado un principio de acuerdo para concurrir de forma unitaria a las elecciones locales del próximo año. El envite para integrar a Podemos permanece abierto. Resulta significativo que, por ahora, solo se pueda destacar el hecho de que «todos han tenido que dejar los egos». Tampoco hay liderazgo definido. Veremos qué ocurre cuando llegue el momento de entrar en el detalle del programa electoral unitario. Hay sin embargo una iniciativa interesante en este pequeño pelotón de concurrencia electoral. Es la de realizar unas primarias abiertas entre todos los mayores de 16 años censados en Calvià para así designar al cabeza de lista. Significa la relajación de los aparatos de partido en beneficio de la implicación vecinal, un experimento, cuando menos, digno de ser observado con detalle porque puede traducirse en la apertura de buenos canales de reconciliación entre una acción política y una ciudadanía que nunca debieron estar enfrentados. También es un modo de dejar en la cuneta esos egos que tanto estorban y han dificultado la consolidación de la candidatura de confluencia de las izquierdas en Calvià.