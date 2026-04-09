CCOO desconvoca la huelga del servicio de ayuda a domicilio en Inca tras una negociación con el Consistorio y la empresa

La federación CCOO Hábitat de Baleares comunicó este jueves que ha desconvocado la huelga indefinida del servicio de ayuda a domicilio (SAD) en la contrata del Ayuntamiento de Inca, tras alcanzar un acuerdo con el Consistorio y la empresa Arquisocial.

El conflicto, que se prolongó durante cinco días, finalizó después de que el martes la teniente de alcalde de Inca, Mari Carmen Oses, presentara una propuesta que fue aceptada por todas las partes implicadas.

Según lo pactado, la empresa abonará a los trabajadores y trabajadoras las diferencias económicas y los atrasos derivados de la aplicación del nuevo convenio desde enero de 2025. El pago se efectuará el 15 de abril de 2026, y las próximas nóminas incorporarán las nuevas tablas salariales.

La mediación del Ayuntamiento comenzó el miércoles, después de dos días de huelga. En una reunión telefónica se redactó un acta de acuerdo entre el Consistorio y CCOO Hábitat. La empresa comunicó que revisaría el documento con sus abogados, inicialmente para el miércoles a las 16:00 horas, pero luego trasladó su respuesta al lunes.

Durante ese periodo, el Ayuntamiento realizó varias llamadas a Arquisocial sin obtener respuesta, según el relato del sindicato. El lunes, día festivo, la huelga indefinida continuó con los servicios mínimos.

Finalmente, el martes, la teniente de alcalde presentó una nueva propuesta que logró el consenso. Desde CCOO Hábitat destacaron la labor del Ayuntamiento y especialmente de Mari Carmen Oses en la negociación para hacer posible la desconvocatoria de la huelga.