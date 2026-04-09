Aviso en sa Pobla: no recomiendan beber ni cocinar con agua del grifo por una avería
La incidencia en la planta de agua potable podría provocar desviaciones puntuales en los niveles de nitratos, por ello, el agua del grifo no es apta temporalmente para el consumo humano
El Ayuntamiento de sa Pobla ha informado este jueves de que el agua del grifo del municipio no es apta temporalmente para el consumo humano debido a una avería puntual en una de las líneas de producción de la planta de agua potable.
Según ha comunicado el consistorio en un bando municipal firmado por el alcalde, Biel Ferragut Mir, la incidencia podría provocar desviaciones puntuales en los niveles de nitratos permitidos por Sanidad, por lo que, como medida preventiva, se recomienda a la población no utilizar agua del grifo ni para beber ni para cocinar hasta nuevo aviso.
El Ayuntamiento ha querido subrayar que esta restricción afecta únicamente al consumo humano, por lo que el agua puede seguir utilizándose con total seguridad para el resto de usos domésticos.
Resolver la incidencia
Desde el consistorio aseguran que ya se está trabajando para resolver la incidencia “lo antes posible” y garantizar así el suministro de agua potable y segura para toda la población.
Además, el Ayuntamiento ha indicado que los vecinos podrán consultar más información y seguir las actualizaciones sobre esta situación a través de la página web oficial municipal y de las redes sociales locales, donde se irá informando de la evolución de las medidas adoptadas y de la solución definitiva al problema.
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