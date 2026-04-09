Alcúdia respalda por unanimidad revisar el proyecto de interconexión eléctrica

El pleno municipal celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alcúdia ha supuesto un punto de inflexión en la tramitación del proyecto de interconexión eléctrica. La aprobación por unanimidad de una moción a favor de revisar la iniciativa representa un respaldo institucional conjunto a la necesidad de reabrir el análisis sobre el punto de aterrizaje del cable. El acuerdo adoptado por la corporación municipal permite volver a estudiar alternativas al trazado inicialmente previsto, entre ellas la entrada por la bahía de Alcúdia. Esta opción cuenta, según sus defensores, con el aval de distintos informes técnicos y presenta un menor impacto ambiental y territorial que la propuesta que contempla el paso por la bahía de Pollença.

Desde la plataforma ciudadana ANACA (Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia) se ha valorado el resultado del pleno como un avance importante hacia una toma de decisiones basada en criterios técnicos y orientada al interés general. La entidad considera que lo sucedido en la sesión plenaria evidencia la voluntad del Ayuntamiento de analizar con rigor todas las opciones disponibles antes de adoptar una decisión definitiva sobre el proyecto. ANACA ha reiterado además que la transición energética es necesaria, aunque defiende que debe desarrollarse con equilibrio territorial, protección ambiental y respeto hacia la ciudadanía afectada. En este contexto, la plataforma recuerda que informes como el elaborado por el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) señalan la alternativa de la bahía de Alcúdia como la más favorable y subrayan la conveniencia de evaluar en profundidad todas las posibilidades. La asociación también ha pedido a las administraciones implicadas que garanticen la máxima transparencia durante el proceso, facilitando el acceso completo a la documentación y promoviendo espacios de información pública para la población.

Por último, la plataforma ha insistido en que todavía es posible replantear el trazado “sin frenar el progreso”, sino buscando una solución más adecuada desde el punto de vista técnico, ambiental y social. ANACA ha asegurado que continuará trabajando para que la decisión final responda a criterios objetivos, a la protección del entorno y al bienestar de la ciudadanía, explorando todas las vías disponibles para garantizar un procedimiento riguroso y conforme a derecho.

Diálogo

Por su parte, Red Eléctrica ha defendido que el proyecto presentado a trámite, y sometido en dos ocasiones a información pública, cumple estrictamente con la normativa y con los requisitos técnicos y medioambientales exigidos. La compañía subraya que esa es la responsabilidad del promotor y añade que, durante el proceso, también se han consensuado aspectos del trazado terrestre dentro del marco de respeto a la viabilidad técnica, medioambiental y legal.

La empresa sostiene además que ha mantenido una actitud de diálogo durante toda la tramitación, como, según indica, demuestra su participación en la mesa creada para abordar el proyecto, un foro que concluyó con una propuesta de consenso tras más de un año de trabajo. En este sentido, señala que, una vez finalizada la exposición pública, incorporará aquellas propuestas planteadas por instituciones, entidades sociales y medioambientales y particulares que sean asumibles desde el punto de vista técnico, ambiental y normativo, y que contribuyan a mejorar la iniciativa.

Respecto al debate sobre las alternativas de entrada del cable, Red Eléctrica asegura que ha respondido con criterios técnicos y científicos al informe encargado por el Ayuntamiento. Según la compañía, ese análisis coincide en que la entrada por sa Ferradura es la de menor afectación a la posidonia, tal y como recoge también su estudio de impacto ambiental. Asimismo, precisa que, en profundidades de hasta 1.000 metros, no considera viable dejar el cable posado sobre el fondo marino —como se plantea en el informe del CBBA—, ya que, a su juicio, ello no garantizaría la seguridad de la infraestructura ni el suministro eléctrico.

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Finalmente, Red Eléctrica recuerda que la decisión sobre el proyecto definitivo corresponderá a las administraciones autonómicas y estatales competentes, y que será ese diseño final el que ejecute la compañía.