Los trabajadores públicos de Llucmajor convocan una protesta para denunciar el deterioro de las instalaciones municipales

Los empleados públicos del Ayuntamiento de Llucmajor han convocado una concentración para el próximo 29 de abril con el objetivo de denunciar el estado de las instalaciones municipales y reclamar mejoras urgentes en sus condiciones de trabajo. La protesta se celebrará de 18.30 a 20.30 horas en la Plaza España, frente al edificio consistorial.

Según han explicado los trabajadores, la movilización responde al “grave estado de abandono” que presentan distintas dependencias municipales, una situación que, aseguran, se arrastra desde hace tiempo pese a las reiteradas promesas de reforma que todavía no se han hecho efectivas.

Los empleados consideran que la situación es ya “insostenible” y reclaman al equipo de gobierno soluciones reales, una planificación responsable y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. A su juicio, estas medidas son necesarias tanto para garantizar unas condiciones laborales dignas como para asegurar un servicio público de calidad a la ciudadanía.

Quejas

Entre las principales quejas, los trabajadores denuncian la falta de una planificación efectiva para la restitución y renovación de los equipos de trabajo, así como el mal estado de los vehículos de la brigada municipal. Según sostienen, en muchos casos estos no reúnen las condiciones mínimas para prestar un servicio adecuado y seguro.

A ello suman inspecciones de trabajo que se prolongan en el tiempo por la falta de corrección de deficiencias ya conocidas, la escasez de personal en áreas consideradas esenciales y la ausencia de un sistema de limpieza eficiente en edificios y dependencias municipales. También critican la lentitud de los procedimientos de licitación y ejecución de contratos, que, afirman, retrasa soluciones urgentes y agrava la precariedad de las condiciones laborales.

Las reivindicaciones de la plantilla cuentan además con el respaldo de una encuesta realizada tras una asamblea celebrada hace aproximadamente un mes. En ella participaron más del 40% del personal funcionario y entre un 30% y un 40% del personal laboral del Ayuntamiento.

De acuerdo con los datos facilitados, el 90% de las personas encuestadas considera inadecuado el mantenimiento general de su puesto de trabajo; el 85% cree que las averías no se reparan en un plazo razonable; y otro 90% afirma que la organización no se preocupa por su bienestar. Además, el 87% muestra su insatisfacción con las condiciones ambientales en su puesto de trabajo, mientras que el 86% respalda la convocatoria de la concentración como medida para visibilizar la situación.