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Romería del Cocó 2026 en Lloseta: procesión, misa y actividades para todos los públicos

Vecinos y visitantes participan en una de las celebraciones más arraigadas del municipio

FOTOS | La romería del Cocó en Lloseta, en imágenes

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FOTOS | La romería del Cocó en Lloseta, en imágenes / AJ

Redacción Part Forana

Lloseta

Lloseta vive este miércoles uno de los momentos más emblemáticos de su calendario festivo de las fiestas de Pascua con la celebración de la jornada central de la Romería del Cocó 2026, una de las citas más arraigadas y queridas del municipio. Los actos más tradicionales han comenzado con la procesión de la imagen de la Mare de Déu de Lloseta, que ha partido desde el templo parroquial hasta el Oratorio del Cocó, acompañada por los Xeremiers y Flabiolers de Lloseta. A continuación, se ha celebrado la eucaristía en la ermita, en un ambiente de devoción y participación vecinal.

Convivencia

La Romería del Cocó vuelve a reunir este año tradición, cultura y convivencia en una programación pensada para todos los públicos. Durante toda la jornada, la Avinguda del Cocó acoge actividades infantiles gratuitas, además de la visita de personajes Disney, una propuesta dirigida especialmente a los más pequeños. La programación continuará por la tarde con una ballada popular a cargo de la Agrupació Estel del Cocó, una cita que mantiene viva la tradición musical y cultural de Lloseta. Los actos de la Romería del Cocó 2026 se cerrarán el próximo viernes 10 de abril con la fiesta de los Quintos 2007 en el Espai Almadrà, donde participarán varios DJ invitados. Un año más, vecinos y vecinas de Lloseta se han volcado en una celebración que combina pueblo, cultura y tradición.

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