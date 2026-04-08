La oposición en bloque de Sóller exige revertir la reforma circulatoria por el “caos” que ha generado durante las vacaciones

Las vacaciones de Semana Santa se han convertido en la prueba de fuego definitiva para el nuevo plan de movilidad del Ayuntamiento de Sóller, y el veredicto de la oposición ha sido contundente: un fracaso absoluto. Tanto Més per Sóller como el PSOE han emitido duros comunicados denunciando que las medidas implementadas por el departamento de Movilidad no solo han sido incapaces de reducir el colapso, sino que han agravado los problemas históricos de tráfico en el municipio, generando colas kilométricas y un deterioro de la calidad de vida de los residentes.

Colas de coches en Sóller. / Joan Mora

Desde Més per Sóller califican la situación de «caos más absoluto» y acusan al concejal Josep Porcel, responsable de Movilidad, de vivir en un mundo teórico de despacho totalmente alejado de la realidad del municipio. La formación ecosoberanista critica que la rotonda de Cetre se ha convertido en un cuello de botella insoportable tanto para residentes como para visitantes, y lamenta que el transporte público se haya visto perjudicado por unos obstáculos circulatorios que obligan a los autobuses a realizar trayectos ineficientes. Además, denuncian que, mientras los turistas ocupan plazas de aparcamiento en la zona verde a cambio de una multa asequible, los sollerics se ven obligados a dar vueltas eternas, motivo por el que insisten en la creación de una gran zona ACIRE y la extensión de la zona ZAR a todo el casco urbano.

En una línea similar, el portavoz socialista Jaume Mateu ha exigido la retirada inmediata y la revisión total de la reforma circulatoria. Mateu acusa al equipo de gobierno del Partido Popular de “jugar a hacer experimentos” con la movilidad de los ciudadanos sin ningún tipo de previsión, señalando que el cierre con barreras de la rotonda de Cetre para los vehículos que subían desde el Puerto ha sido el último símbolo de esta gestión “desesperada”. Los socialistas alertan de que, si no se abandona la improvisación y se replantea la Zona de Bajas Emisiones desde cero, Sóller se enfrentará a una temporada turística impracticable para trabajadores, estudiantes y residentes.

Batería de medidas

A esta oleada de críticas políticas se ha sumado Seny i Sentit, partido que ha anunciado que presentará próximamente una batería de medidas concretas ante el Ayuntamiento con el objetivo de paliar la grave situación del tráfico. Su portavoz, Sebastià Aguiló, ha sido contundente al afirmar que la reforma actual ha provocado un caos circulatorio de una magnitud nunca vista hasta ahora en el municipio, sumando así la presión de toda la oposición sobre un equipo de gobierno municipal que se encuentra bajo el foco por una gestión que, a las puertas del verano, parece no convencer a nadie.