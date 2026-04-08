Manacor se prepara para acoger a 5.000 jóvenes en un Acampallengua reivindicativo y de “autoestima colectiva”

Todo está listo para el Acampallengua Manacor 2026, un fin de semana lúdico, cultural, pero sobre todo reivindicativo de una vida plenamente normalizada en catalán. Se espera que si el año pasado en Felanitx el número de participantes estuvo alrededor de las 4.500 personas, “este año la cifra sea similar o un poco superior”.

Este año se cumplen 27 desde el primer Acampallengua de 1997 en Inca. “Un encuentro que es más que un festival, más que una acampada”, explica Josep Buades, portavoz de Joves per la Llengua, la entidad organizadora de los actos. “Es especialmente importante en un momento en que vivimos un auge reaccionario y de posiciones individualistas, saber que el Acampallengua es un proyecto colectivo de la juventud de esta isla”. Buades añade que tiene una doble función: “Por un lado es un espacio de ocio que permite a los participantes socializar y vivir en catalán. Y por otro ser un espacio donde los jóvenes de esta tierra reivindicamos una Mallorca plenamente en el idioma propio. Este año, sobre todo, con una reivindicación dentro del marco universitario”. “Según un estudio del Consell de la Joventut de les Illes Balears, la presencia del catalán en la UIB es más preocupante de lo que pensábamos: solo 1 de cada 20 clases que reciben los alumnos de Ciencias de la Salud es en catalán”. “Después, cuando vemos agresiones lingüísticas en el ámbito hospitalario, es inevitable no pensar en estos datos”. “Es cierto que, a la vez que nos sentimos orgullosos de poder acoger, después de 14 años desde el último, otro Acampallengua en Manacor, también es una pena que tengamos que usar encuentros como estos para reclamar el uso de la lengua propia”, dice el alcalde Miquel Oliver.

Presentación del Acampallengua en Manacor. / Sebastià Sansó

Acampada y conciertos

La zona de acampada estará situada en unos terrenos entre la Ronda de Felanitx y el parque de Na Molla, donde se celebrarán los conciertos. Todo el mundo a partir de las 10 h de este sábado ya podrá recoger su pulsera, camiseta y todo lo necesario para poder acampar y disfrutar. Las actividades comenzarán a las 11 horas, repartidas también por todo el centro de Manacor, la plaza Ramon Llull, la plaza des Convent o Font i Roig, “para implicar así a todo el pueblo en unas jornadas festivas y de autoestima colectiva”.

Por su parte, Maria Maians (Joves per la Llengua) ha hecho referencia al elenco de artistas que el sábado actuarán en el escenario del Parc de Na Molla: “Tendremos un cartel que creemos que es ambicioso y en el que destacan las presentaciones de los discos de La Ludwig Band, Maria Jaume y Plan-ET, además de Nastallat y Auxili”.

El sábado habrá más de 30 actividades entre charlas, espacios de debate sobre la realidad de Balears, torneos deportivos, y otras de carácter clásico y una gran muestra de la cultura popular, que incluirá ball de bot, una glosada y un pasacalles que llevará a los participantes hasta los conciertos. Al día siguiente, domingo, continuarán los talleres hasta llegar a la gran comida de clausura en la plaza Ramon Llull.

Curiosamente por primera vez Acampallengua y el Correllengua Agermanat (del 19 de abril al 5 de mayo por todos los Països Catalans; 2 y 3 de mayo en Mallorca) coincidirán en fechas.

“Estamos orgullosos de que el Acampallengua vuelva a Manacor. Y aunque los organizadores sean Joves de Mallorca per la Llengua, está invitada toda la ciudadanía de cualquier franja de edad”, ha dicho Oliver, que ha recordado también que la entidad recibirá esta primavera el Reconeixement de Mèritos de la Escola Municipal de Mallorquí 2026.