Manacor se levanta contra la zona única escolar y defiende su modelo de proximidad

Manacor ha abierto un frente institucional, educativo y legal contra la implantación de la zona única de escolarización impulsada por el Govern balear para el próximo curso 2026-2027. El rechazo es amplio y transversal: el Pleno del Ayuntamiento, los equipos directivos de los centros y buena parte de la comunidad educativa coinciden en alertar de los riesgos de una medida que, según denuncian, puede romper un modelo consolidado basado en la equidad, la proximidad y la cohesión social.

El Pleno municipal del pasado marzo aprobó una moción presentada por los grupos MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE y AIPC-SyS para rechazar frontalmente la nueva zonificación única, que haría que los padres pudieran elegir colegio público sin depender de su proximidad o arraigo. La propuesta, defendida por el delegado de Educación, Ferran Montero, insiste en la necesidad de mantener el sistema actual, vigente desde 2015 y reconocido como una práctica educativa solvente en un municipio especialmemte sensible. Manacor ha sido durante años un referente en la lucha contra la segregación escolar. Su modelo divide el municipio en cuatro zonas educativas (Manacor ciudad, Portocristo, s’Illot y Son Macià) y permite que los niños puedan escolarizarse en centros cercanos a su domicilio.

Manacor ha sido durante años un referente en la lucha contra la segregación escolar

Este sistema ha facilitado una distribución equilibrada del alumnado, evitando la concentración de perfiles vulnerables en determinados centros y fomentando escuelas más diversas. Además, ha reforzado el vínculo entre escuela y territorio, especialmente en un municipio con núcleos con identidad propia. Según defiende el consistorio, la proximidad no solo mejora el acceso a la educación, sino que también favorece la conciliación familiar, reduce los desplazamientos y contribuye a la cohesión comunitaria.

Los riesgos de la zona única

La nueva medida de la Conselleria de Educación elimina esta zonificación y establece un modelo basado en la libre elección de centro. El Ayuntamiento advierte que este cambio puede tener consecuencias negativas importantes. Entre estas está el incremento de la segregación escolar, ya que determinadas familias podrían concentrarse en centros concretos. También previsiblemente conllevaría a un aumento de los desplazamientos, con más dependencia del vehículo privado, más tráfico y más dificultades para las familias. A esto se suma la incertidumbre sobre el transporte escolar y la posible descoordinación con servicios municipales que actualmente funcionan por zonas, como los servicios sociales o los programas de apoyo educativo. Uno de los puntos que ha generado más consenso en la crítica es la forma en que se ha impulsado la medida. Tanto el Ayuntamiento como los equipos directivos denuncian que la Conselleria ha aprobado la zona única sin ningún proceso previo de diálogo.

De hecho, los colegios públicos recibieron la información una vez la decisión ya estaba tomada. Esta situación quedó patente en una reunión celebrada recientemente en Manacor con los equipos directivos de los centros de educación infantil y primaria, en la que se evidenció una preocupación “profunda y compartida”.

Una representación del consistorio se reunió hace unos días con el conseller de Educación, Antoni Vera, para pedir explicaciones y conocer los criterios que han motivado la decisión. Ante la inmovilidad de este escenario, el Ayuntamiento ha decidido ir más allá del posicionamiento político y emprender acciones legales.

Acciones legales

El Pleno ha aprobado formular un requerimiento previo a la Conselleria para que no se aplique la nueva zonificación y se mantenga el sistema actual. Este paso, basado en la legislación contencioso-administrativa, es el primero antes de un posible recurso de alzada si la petición no prospera. Paralelamente, también se ha acordado enviar un escrito conjunto con los equipos directivos para solicitar una reunión urgente con la Conselleria, así como trasladar el rechazo institucional a los centros educativos, al Consell Escolar de Mallorca y a las asociaciones de familias.