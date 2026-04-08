El Govern libera en la ermita de Bonany dos ejemplares de milano real

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha liberado este miércoles en la ermita de Bonany, en Petra, dos ejemplares de milano real (Milvus milvus), que se han recuperado en las instalaciones del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Balears (COFIB).

En la suelta han participado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, y el gerente del COFIB Miquel Puig, según informó el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Los dos animales liberados habían ingresado en el centro de recuperación tras recibir un disparo por arma de fuego. Ambos ejemplares fueron localizados por particulares y, posteriormente, recogidos por los técnicos del COFIB. Tras un periodo de recuperación en el Consorcio, los dos han podido ser liberados.

El Govern recuerda que disparar contra especies protegidas es una práctica ilegal que puede conllevar sanciones administrativas muy graves. Uno de los ejemplares liberados hoy recibió un disparo dentro del periodo de caza de este año, mientras que, en el otro caso, el disparo se produjo fuera de este periodo, ya en veda.

Joan Simonet

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que «el milano real es una especie clave para el buen funcionamiento de nuestros ecosistemas, ya que contribuye a controlar poblaciones y a eliminar carroña».

Según informó la Conselleria, los ejemplares liberados están marcados con anillas oficiales y equipados con un dispositivo de seguimiento GPS/GSM, que emite vía satélite y permite realizar su seguimiento y analizar su adaptación al medio natural.

En las Illes Balears hay un elevado número de ejemplares de milano marcados con estos dispositivos, que permiten detectar prácticas ilegales como los disparos o el uso de veneno. Además, también facilitan la detección de casos de electrocución y de colisiones en infraestructuras de la red eléctrica.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha explicado que «este tipo de actuaciones permiten no solo recuperar ejemplares heridos, sino también mejorar el conocimiento de la especie y realizar un seguimiento exhaustivo una vez devuelta al medio natural».

Especie catalogada en peligro de extinción

El milano real es un ave rapaz de tamaño medio principalmente carroñera, aunque ocasionalmente también puede cazar algunos animales débiles o enfermos. Tiene una función importante en los campos y ecosistemas de Balears, ya que contribuye a eliminar carroñas y a prevenir la propagación de enfermedades.

La población en Mallorca y Menorca afronta diversas amenazas como el uso ilegal de veneno (tipificado como delito), las electrocuciones y colisiones en líneas eléctricas, los disparos y las molestias en las zonas de nidificación, según recuerda el Govern en una nota.

Noticias relacionadas

La especie está incluida en el Plan de Conservación Integral de las Rapaces Diurnas (Plan Terrasse). Por este motivo, anualmente se llevan a cabo tareas de seguimiento de sus zonas de cría y su reproducción, así como de marcaje de ejemplares (principalmente pollos), con el objetivo de evaluar la evolución y la tendencia de las poblaciones. La época de reproducción del milano comprende los meses de febrero a junio, periodo en el que necesita las máximas condiciones de tranquilidad.