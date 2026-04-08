El Día del Libro y Saint George confluyen este fin de semana en Palmanova: estos son todos los actos previstos

El Passeig de la Mar de Palmanova (Calvià) será el escenario de dos grandes eventos consecutivos: el tradicional Día del Libro, que tendrá lugar el sábado 18 de abril; y la festividad de Saint George, que se celebra desde hace unos años en Calvià para reforzar vínculos con la comunidad inglesa, programada para el domingo 19 de abril.

La celebración del Día de Libro ofrecerá a los visitantes un horario ininterrumpido de actividades desde las 10:30 hasta las 19:30 horas. Habrá como es tradición puestos de librerías, venta de rosas y un espacio con juegos de mesa. También se contará con firmas de autores locales y la presencia de la BiblioRoulotte de Calvià.

La oferta festiva incluye juegos tradicionales con la Ludoteca de Jardí, talleres variados, pintacaras con Mundo Arcoiris y la animación de la Xaranga Patrulla Cansina y los Dimonis Comte Mal. Los más pequeños también podrán disfrutar de cuentacuentos a las 11.30 y a las 16.30 horas.

Saint George

El domingo 19 de abril, el Passeig de la Mar acogerá la celebración de Saint George, que llega a su tercera edición. El Ayuntamiento promovió esta celebración para fomentar la convivencia con la importante comunidad británica del municipio a través de una variada programación cultural basada en la tradición alrededor del patrón de Inglaterra.

A partir de las 11:00 horas, se pondrán en marcha una ludoteca y un tiovivo ecológico. A las 11.30 horas, habrá un pasacalles que servirá de antesala a la inauguración del evento, que tendrá lugar a las 12.30 horas. Además, los más pequeños contarán con diversas sesiones de pintacaras distribuidas a lo largo de la jornada.

La música será la gran protagonista de la segunda mitad del día. Desde las 14 hasta las 22.00 horas, el escenario principal contará con diversas actuaciones musicales en directo.