Ágatha Ruiz de la Prada, sobre la polémica piscina de su casa de Costa dels Pins: “Era maravillosa y ahora es una pesadilla”

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada muestra en una serie de Netflix el deteriorado estado de la piscina del chalé de Costa dels Pins, en Son Servera, una instalación sobre la que pesa una larga batalla judicial y una orden de demolición.

Según ha adelantado el digital VilaWeb, la propiedad aparece en uno de los episodios de L’agence, traducida al castellano como Negocio familiar, centrada en la compraventa de propiedades de lujo. La casa fue comprada en 1999 por el periodista Pedro J. Ramírez y pasó a manos de la diseñadora tras la separación de la pareja en 2016.

Cabe recordar que, recientemente, el Govern ordenó la demolición de la terraza, la piscina y el embarcadero al estar en el dominio público marítimo-terrestre en la Costa dels Pins.

La decisión fue adoptada por la Dirección General de Costas en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulas las órdenes del Ministerio de Medio Ambiente que permitían su funcionamiento.

Louis Kretz

En el capítulo, Ruiz de la Prada recibe al agente inmobiliario Louis Kretz y le enseña la casa, que pone a la venta con la intención de adquirir otra propiedad en Mallorca. Durante la visita, la diseñadora presenta la vivienda como un lugar del que ha disfrutado mucho, con vistas al mar y una estética muy cuidada, pero pronto centra la conversación en la piscina, cuyo estado ruinoso queda reflejado en las imágenes grabadas para el programa.

La piscina de Ághata Ruiz de la Prada en su mansión en Costa dels Pins. / Diario de Mallorca

La empresaria se refiere a esa zona exterior en términos muy duros. “Ha sido la mejor casa del mundo y tenía una piscina bellísima, era maravillosa y ahora es una pesadilla”, afirma. Las imágenes muestran la instalación vacía, sucia y llena de restos vegetales, con señales evidentes de abandono.

Ruiz de la Prada sostiene en este capítulo que la piscina “era perfectamente legal” porque, según dice, se construyó antes de la Ley de Costas y contaba con todos los permisos, aunque asegura que todo cambió al convertirse en “una cuestión política”.

Además, arremete contra “los independentistas”, a quienes responsabiliza de los problemas que, a su juicio, han llevado a la situación actual. Más adelante remata su queja con otra frase contundente: “Y finalmente destruiremos la piscina. Espero que estén contentos”.

El reportaje televisivo incluye incluso una segunda referencia al asunto cuando el agente le enseña otra mansión en Santa Ponça, valorada en 17,5 millones de euros, con una piscina suspendida sobre el acantilado. Al verla, Ruiz de la Prada vuelve a ironizar con el conflicto y comenta: “A ver si los independentistas treparán por los árboles y llegarán hasta aquí arriba”.