Los 'pancaritats' llenan de ambiente festivo el martes de Pascua

Montuïri, Petra, Vilafranca, Sant Joan, Algaida, sa Pobla, Campanet y Llubí han mantenido viva la tradición con romerías, 'panades' y paellas en ermitas y santuarios

FOTOS | Los 'pancaritats' del martes de Pascua, en imágenes

Bailes de los 'Gegants' en Bonany. / MJ

Redacción Part Forana

Petra

Los tradicionales pancaritats han vuelto a marcar este martes de Pascua en numerosos municipios de Mallorca. La jornada ha reunido a familias y grupos de amigos en ermitas y otros espacios emblemáticos, donde no han faltado las últimas panades ni las paellas preparadas para la ocasión.

Así, Montuïri ha celebrado su tradicional Dia des Puig, mientras que vecinos de Petra, Vilafranca y Sant Joan se han desplazado hasta Bonany para disfrutar de esta cita festiva. También Algaida ha conmemorado la jornada con su visita a La Pau de Castellitx.

En sa Pobla, el pancaritat ha tenido como escenario destacado Crestatx. Campanet, por su parte, ha celebrado esta tradición en Sant Miquel, mientras que Llubí ha vuelto a reunirse en su ermita para poner el broche a las celebraciones de Pascua.

Los 'pancaritats' llenan de ambiente festivo el martes de Pascua

Los 'pancaritats' llenan de ambiente festivo el martes de Pascua

Pancaritats 2026 | Jornada colectiva de ‘panades’ y ‘paellas’ en las ermitas de los pueblos de Mallorca

Tradición, paellas y Cucorba en el Pancaritat de Sant Vicenç en Muro

Más de 500 personas firman en contra de ceder una plaza pública en Sóller para construir viviendas sociales

Calvià recupera un parque inclusivo de 9.600 metros cuadrados frente al IES Bendinat

Binissalem invierte 400.000 euros en obras de mejora del CEIP Robines
