Los 'pancaritats' llenan de ambiente festivo el martes de Pascua
Montuïri, Petra, Vilafranca, Sant Joan, Algaida, sa Pobla, Campanet y Llubí han mantenido viva la tradición con romerías, 'panades' y paellas en ermitas y santuarios
Los tradicionales pancaritats han vuelto a marcar este martes de Pascua en numerosos municipios de Mallorca. La jornada ha reunido a familias y grupos de amigos en ermitas y otros espacios emblemáticos, donde no han faltado las últimas panades ni las paellas preparadas para la ocasión.
Así, Montuïri ha celebrado su tradicional Dia des Puig, mientras que vecinos de Petra, Vilafranca y Sant Joan se han desplazado hasta Bonany para disfrutar de esta cita festiva. También Algaida ha conmemorado la jornada con su visita a La Pau de Castellitx.
En sa Pobla, el pancaritat ha tenido como escenario destacado Crestatx. Campanet, por su parte, ha celebrado esta tradición en Sant Miquel, mientras que Llubí ha vuelto a reunirse en su ermita para poner el broche a las celebraciones de Pascua.
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Multan al piloto de un dron que sobrevoló la Catedral de Mallorca durante un acto con la reina Sofía, Prohens y Armengol
- La filóloga Bárbara Montoya investiga 300 cartas de mujeres del siglo XVII en Mallorca: 'Muchas pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
- Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas
- Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
- Un parque en Portopí
- Un prostíbulo de Palma, sancionado con miles de euros por permanecer abierto durante la pandemia de covid-19
- Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada