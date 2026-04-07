CCOO denuncia que aún no se ha licitado la gestión de la 'escoleta' de Valldemossa

La Federación de Enseñanza de CCOO de Baleares (FECCOO-IB) denunció este martes la “incapacidad” del Ayuntamiento de Valldemossa para licitar el servicio de la 'escoleta municipal' tras, según el sindicato, más de cinco años sin contrato público. El sindicato advirtió también de que la reducción de plantilla prevista en la futura licitación puede poner en riesgo la calidad educativa.

En un comunicado, la organización sindical señala que, en el pleno municipal celebrado el pasado 30 de marzo, el concejal de Educación, Francisco Marín, comunicó que el Consistorio ha encargado a una empresa externa la redacción de los nuevos pliegos del servicio.

Para FECCOO-IB, esta decisión evidencia que el Ayuntamiento sigue “en la casilla de salida” y no ha sido capaz de preparar una licitación propia ni de resolver una situación que, siempre según el sindicato, se arrastra desde 2020.

CCOO enmarca esta situación en un periodo marcado por diversas incidencias en la gestión del servicio, entre ellas retrasos reiterados en el pago de las nóminas a las trabajadoras, una convocatoria de huelga, una licitación fallida en julio de 2025 y movilizaciones de familias ante el Ayuntamiento.

Manifestación de 200 personas

El pasado mes de noviembre, una manifestación, en la que participaron más de 200 personas, recorrió las principales calles de Valldemossa en dirección a la sede del Ayuntamiento valldemossí para reclamar una solución al anuncio de cierre de la instalación educativa municipal. Allí hubo gritos contra el gobierno municipal encabezado por el alcalde Nadal Torres. Los manifestantes llevaron pancartas con lemas como ‘Valldemossa, les escoletes es cuiden, no es tanquen’ y ‘Prou excuses de mal pagador’.

La semana siguiente, el Ayuntamiento garantizó que la 'escoleta' seguiría abierta, después de que el Ayuntamiento llegase a un acuerdo con la entidad concesionaria (Associació Òmnium Educatiu), para proseguir con el servicio mientras se preparaba la futura licitación, un concurso que, asegura ahora Comisiones Obreras, se está retrasando más de lo previsto.

Sin garantías

El sindicato advierte de que el encargo externo para redactar los nuevos pliegos no ofrece garantías sobre su contenido, al tiempo que recuerda que la licitación promovida en julio de 2025 fracasó, según su versión, porque el Ayuntamiento no incorporó los acuerdos autonómicos del sector.

FECCOO-IB expresa igualmente su preocupación por la posibilidad de que la nueva licitación reduzca la plantilla educativa prevista, lo que, en su opinión, tendría un impacto directo sobre la calidad del proyecto educativo.

Según precisa la organización sindical, los pliegos de julio de 2025 contemplaban como mínimo un equipo de cuatro profesionales en el centro de educación infantil de Valldemossa, integrado por una maestra de educación infantil y tres técnicas de educación infantil, una dotación que considera imprescindible para garantizar una atención adecuada y segura.

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado al Ayuntamiento de Valldemossa que regularice “de manera inmediata” la situación de la 'escoleta' municipal y publique sin más demora una nueva licitación que garantice la calidad del servicio y el cumplimiento de los acuerdos autonómicos del sector.

Asimismo, ha pedido que no se produzca ningún recorte en el servicio y que se mantenga, como mínimo, el equipo educativo de cuatro profesionales recogido en la anterior licitación.