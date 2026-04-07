Tercera edad
Calvià transforma su residencia municipal de mayores en fundación para ganar agilidad en la gestión
El cambio busca facilitar el acceso a subvenciones y donaciones, así como adaptar la residencia de 60 plazas a las necesidades actuales de los mayores dependientes
La Llar de Calvià, la residencia pública para personas mayores del municipio, ha dado un nuevo paso hacia su transformación en fundación con la firma ante notario de la aceptación de los cargos por parte de los miembros del patronato y sus suplentes, según ha informado este martes el Ayuntamiento.
El centro, que actualmente funciona como una empresa pública constituida el 25 de noviembre de 1996, se encuentra inmerso en un proceso de cambio estructural en el que convivirán temporalmente la actual sociedad municipal y la nueva fundación. El objetivo, según remarcó el Consistorio, es lograr una mayor agilidad administrativa y flexibilidad en la gestión, sin renunciar al carácter asistencial que ha definido al centro hasta ahora.
La Llar de Calvià tiene como objeto principal la promoción, apoyo y participación en actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo de la tercera edad en el municipio. Su cometido fundamental es la gestión de la residencia ubicada en Calvià vila, que cuenta con una capacidad aproximada de 60 usuarios.
Según fuentes municipales, una fundación sin ánimo de lucro permite un modelo de gestión más ágil que el de una empresa pública tradicional, al tiempo que posibilita el acceso a subvenciones tanto públicas como privadas y a donaciones específicas, recursos que una empresa pública no siempre puede gestionar con la misma facilidad.
20% de mayores en Calvià
El Ayuntamiento asegura que el cambio demográfico en Calvià respalda la necesidad de esta transformación. En 1998, la población mayor de 65 años representaba el 7,75% del total municipal. En 2025, ese porcentaje ha alcanzado el 20%. Actualmente, el municipio cuenta con once asociaciones de la tercera edad que agrupan a unos 3.000 usuarios.
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