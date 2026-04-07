Bunyola celebra la licitación de la redacción de un proyecto de 10 viviendas públicas

El Ayuntamiento de Bunyola ha valorado este martes como "un paso adelante en vivienda pública" la licitación por parte del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) de la redacción del proyecto de 10 viviendas de protección en el municipio. La construcción de 10 pisos protegidos supone un nuevo paso para ampliar el parque de vivienda pública y contribuir a dar respuesta a una de las principales preocupaciones de muchas familias de la localidad como es el acceso a una vivienda digna y asequible, indica la nota.

El casal cedido al Ibavi. / Aj.

Oportunidad

La alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta, ha destacado que "esta es una noticia importante para el municipio, porque habla de futuro, de oportunidades y de la necesidad de garantizar que la gente pueda seguir viviendo en Bunyola". Considera imprescindible ampliar el parque de vivienda pública "para dar respuesta a una realidad que afecta a muchas personas, especialmente jóvenes y familias que quieren quedarse en el pueblo".