Tradición, paellas y Cucorba en el Pancaritat de Sant Vicenç en Muro

Muro ha celebrado este lunes de Pascua el tradicional Pancaritat en la ermita de Sant Vicenç, una jornada marcada por la convivencia, la música y la voluntad de recuperar la esencia de esta celebración popular. La fiesta ha arrancado a las 10 horas, cuando el estallido de los cohetes ha anunciado el inicio de la jornada. Poco después, los participantes han salido en romería desde la plaza Santa Catalina Thomàs en dirección a la ermita, acompañados por los Xeremiers Es Reguinyol, que han puesto la banda sonora a un recorrido cargado de tradición. Eso sí, a lo largo de la mañana ha sido un ir y venir de ‘murers’ y ‘mureres’ del pueblo hacia la ermita y viceversa.

A las 11 horas se ha celebrado la misa en la ermita y, una hora más tarde, ha comenzado la actuación del grupo Cucorba, una presencia emblemática en esta cita festiva. Emblemática y este año también muy emotiva ya que es el último pancaritat con la música de Cucorba ya que el veterano grupo está inmerso en la gira de despedida tras 50 años sobre los escenarios. Y es que la actuación de Cucorba en la ermita de Sant Vicenç está muy ligada a la memoria festiva del municipio.

Mientras sonaba la música y los más pequeños disfrutaban de la animación de Cucorba, cocineros y cocineras estaban inmersos en preparar las paellas que después han compartido entre amigos y familiares en un ambiente festivo.

Uno de los principales objetivos del Ayuntamiento en los últimos años ha sido precisamente recuperar la costumbre de quedarse a comer en la ermita, una tradición que, según explican desde el consistorio, se había ido perdiendo con el tiempo. Para favorecerlo, el Ayuntamiento ha facilitado mesas y sillas y ha reservado el reparto de arroz y ensaimadas únicamente a quienes cocinaran las paellas en Sant Vicenç.

El teniente de alcalde de Muro, Rafel Gelabert, ha destacado el éxito de esta medida y la progresiva vuelta a los orígenes del Pancaritat. “Intentamos consolidar que la gente se quede en la ermita a comer. Hace tres o cuatro años nos encontramos con que muchos se reunían para comer en el pueblo y desde el Ayuntamiento quisimos incentivar que se recuperara la esencia del Pancaritat, haciendo las paellas en la ermita”, ha explicado mientras iba sacando las ensaimadas para luego repartirla entre las mesas de los comensales.

Gelabert ha recordado que antes estos productos se repartían entre todos los participantes, aunque al llegar la hora de comer apenas 150 personas permanecían en Sant Vicenç. Ahora, en cambio, se ha conseguido que 550 personas se hayan inscrito para disfrutar de la comida en la ermita. En esta edición se han repartido 80 kilos de arroz y 50 ensaimadas, unas cifras que, según el regidor, reflejan que “poco a poco logramos volver a los orígenes y recuperar la esencia”.

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Ballada popular

La fiesta ha continuado por la tarde con una ballada popular con Revetla d’Algebelí, poniendo el broche a una jornada en la que la música tradicional y el ambiente popular han vuelto a ser protagonistas. Junto a los elementos más arraigados de la celebración, el Pancaritat también deja espacio para costumbres más recientes. Entre ellas, las pistolas de agua, convertidas ya en una imagen habitual cuando acompaña el buen tiempo. Con la llegada de la primavera, refrescarse jugando con agua se ha transformado en un pequeño símbolo de la fiesta. Un gesto que muchos vecinos recuerdan desde la infancia, cuando era habitual encontrar feriantes y comprar estas pistolas para improvisar batallas de agua entre risas. Así, lo confiesa Rafel Gelabert mientras ve a los más pequeños con las pistolas de agua. Así, entre tradición religiosa, gastronomía popular, música y nuevas costumbres, Muro ha vuelto a vivir un Pancaritat multitudinario en Sant Vicenç, reforzando el vínculo de los vecinos con una celebración que forma parte de la identidad del municipio.