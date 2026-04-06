Pancaritats 2026 | Jornada colectiva de ‘panades’ y ‘paellas’ en las ermitas de los pueblos de Mallorca

El lunes de Pascua está marcado en muchos municipios de la Part Forana por las tradicionales pancaritats, una celebración intergeneracional que atrae a gente de todas las edades a vivir una jornada festiva entre amigos y familiares en un marco incomparable de los lugares más emblemáticos de los pueblos, principalmente ermitas, a la que acuden en romería tanto para degustar las últimas panades y robiols de Semana Santa como para preparar paellas al aire libre para luego comer en compañía de los suyos. En estas romerías, no faltan misas, ballades populares, juegos o animación infantil y, luego por la tarde, algún que otro tardeo.

En el caso de Andratx, numerosos vecinos han participado este Lunes de Pascua en el tradicional Pancaritat en Sant Elm, una jornada que pone el broche final a la Semana Santa en Andratx, con salidas a pie desde el municipio hacia s’Arracó y, posteriormente, en dirección a Sant Elm. En s’Arracó, los Xeremiers han recibido a los caminantes y los han acompañado durante el trayecto hasta la Torre de Sant Elm, aportando el sonido tradicional a la romería. Una vez en Sant Elm, la asociación de Caparrots de s’Arracó ha organizado la venta de panades y coques, tanto dulces como saladas, en un ambiente de convivencia. En la capilla de la Torre de Sant Elm, el rector de Bunyola, mossèn Manolo Hernández, ha oficiado la misa. La celebración ha concluido con una ballada popular a cargo de la Colla de Xeremiers d’Andratx y Aires d’Andratx.

En Selva, la fiesta ha empezado con la procesión con Sant Sebastià y de un ‘berenar’ de ‘panades’. El buen ambiente ha continuado en el Puig de Crist Rei con las paellas compartidas entre vecinos, familiares y amigos. Los Quintos de 2007 han hecho disfrutar a todos los participantes con sus juegos populares que ponen la guinda a esta jornada tan especial. Por su parte, Caimari también ha vivido el lunes de Pascua con su espíritu más auténtico con su pancaritat celebrado en Es Fornassos.

Quintos

Campanet celebra el martes de Pascua su romería pero este lunes ya ha empezado a calentar motores. Por la mañana, los Quintos '08 han cantado los 'Goigs' mientras que por la tarde se ha cumplido con la tradición de ir a la finca de Gabellí Petit a buscar el pino que se coloca en la explanada de la antigua iglesia de Sant Miquel para que este martes por la tarde los quintos cumplan con la tradición de subirlos.

En el Pla también es tradición en algunos municipios salir a Cantar panades el lunes de Pascua y precisamente es lo que han hecho esta tarde en Montuïri.