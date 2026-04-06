Caminos públicos en Mallorca: 800 personas reivindican en Manacor la reapertura pública del camino de sa Roca

Unas 800 personas han reivindicado este lunes, día de Sa Berena en Manacor, el carácter público y la reapertura definitiva del camino de sa Roca des Castellet, una ruta emblemática que lleva décadas cerrada por los propietarios de las casas cercanas, amparados por el desinterés municipal, que aún no lo ha catalogado pese a las evidencias históricas que lo amparan.

El aparcamiento del Museo de Historia ha sido el punto de encuentro excursionista. Un unión popular como símbolo de resistencia, pero también para hacer suya una tradición que hacía una treintena de años que se había perdido: ir a comer las ‘panades’ del lunes de Pascua (Berena en Manacor, Pancaritats en el resto de Mallorca) a sa Roca, un curioso promontorio donde, según explica la leyenda manacorina y las Rondalles de Antoni Maria Alcover, un gigante dejó una piedra que le molestaba al caminar.

El ambiente festivo ha marcado una jornada en la que la participación familiar y excursionista ha sido uno de los puntos destacados. No así la presencia de miembros del equipo de gobierno municipal, que ha sido escasa. No en vano, y tal como indican los representantes de la Plataforma Camins Públics i Oberts, el Ayuntamiento de Manacor aún no ha dado el paso definitivo para inventariar la ruta. “El pasado mes de junio registramos un dosier detallado que deja clara la pervivencia del camino desde tiempos incluso prehistóricos, y su carácter público y uso popular”, ha explicado Sebastià Matamalas.

Cambio de ruta

Por otra parte, y tal como estaba previsto desde hace unos días, la marcha reivindicativa no ha tenido que saltar ninguna barrera para poder acceder primero a sa Roca y después al Cor de Jesús, donde se ha parado para comer las ‘panades’. Así lo había negociado la organización con la propiedad hace unos días. También con la Policía Nacional, que ha hecho acto de presencia en las barreras que, pese a la buena voluntad de este lunes, continúan cerradas el resto de días del año a la espera de una resolución administrativa… o judicial.

“Por esa parte no ha habido problemas”, indica Sebastià Gaià ‘Garba’, que reconoce, sin embargo, que hace solo unos días se tuvieron que cambiar la parte final del recorrido por una falta de entendimiento con la propiedad del camino que conduce de sa Roca hasta el Coll des Vent y Son Macià, donde inicialmente debía finalizar la excursión. “Han dicho que no abrirían, lo que tarde o temprano nos llevará a tener que llegar a un acuerdo… quizá por la vía judicial”. Finalmente, el punto de finalización ha sido la ermita de Santa Llúcia y, de nuevo, la Torre dels Enagistes.

La Plataforma ha querido dar las gracias a todos los vecinos que han acudido a una convocatoria que se espera tenga continuidad. Y ha animado al Ayuntamiento a trabajar de manera decidida para catalogar e inscribir sa Roca des Castellet en el catálogo de caminos públicos del municipio, mediante una comisión que continúa en estado de espera desde hace varias legislaturas. “Ahora parece que la predisposición del consistorio es buena”, concluye Matamalas.