Calvià recupera un parque inclusivo de 9.600 metros cuadrados frente al IES Bendinat

El Ayuntamiento de Calvià ha recuperado un espacio natural de 9.600 metros cuadrados situado frente al IES Bendinat con el objetivo de convertirlo en un parque inclusivo y accesible para toda la comunidad. La actuación, dividida en dos fases, permitirá devolver al uso público un entorno que hasta ahora no estaba acondicionado para el disfrute ciudadano.

La primera fase de la rehabilitación ya ha finalizado y ha contado con una inversión de 70.000 euros. Los trabajos se han centrado en la mejora del vallado, el desbroce de maleza, la instalación de mobiliario urbano, con bancos y mesas de picnic, el alumbrado y la preinstalación del sistema de riego. Cuando concluya la segunda fase, prevista para finales de este año, la inversión total alcanzará los 140.000 euros. Entonces, el parque quedará completamente abierto a toda la ciudadanía de Calvià.

Inclusión

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacado el carácter inclusivo del proyecto y ha puesto en valor que el recinto cuenta con accesos y vías adaptadas. “Estamos hablando de un espacio de casi 10.000 metros cuadrados que hemos adecuado para personas con discapacidad y para todos los niños y toda la comunidad escolar de alrededor: la escuela, la escoleta y el instituto”, ha señalado.

La apertura del parque se hará de forma escalonada. Tras el periodo de Semana Santa, las llaves se entregarán formalmente a los centros educativos del entorno para que puedan comenzar a utilizar este espacio con fines pedagógicos.

Maribel Pérez, profesora del IES Bendinat e impulsora del proyecto, ha subrayado además el componente participativo de la iniciativa. Según ha explicado, el objetivo era crear un espacio inclusivo diseñado a partir de las necesidades de los vecinos del municipio. Para ello, se recogieron propuestas del instituto, la escoleta, el colegio y la asociación de mayores, entre otros colectivos.

El proyecto incorpora también una vertiente medioambiental. Pep Roselló, jefe de Servicio de Mantenimiento, ha explicado que se ha preservado la mayor parte de las especies vegetales existentes en la zona. Además, la futura instalación del sistema de riego favorecerá su recuperación y permitirá sumar nuevas especies arbustivas para completar los espacios disponibles.

La segunda fase reforzará el alumbrado, completará la plantación de vegetación e instalará de forma definitiva el sistema de riego, culminando así la transformación de este nuevo parque inclusivo en Calvià.